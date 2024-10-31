DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,31 -0,24%
ALTIN
3.022,94 1,55%
BITCOIN
2.424.031,31 2,62%

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'un Zaferi

Ayvalıkgücü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Pendikspor'u mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:29
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'un Zaferi

Ziraat Türkiye Kupası Maç Sonucu

Ayvalıkgücü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Önemli Anları

Deplasmanda oynanan karşılaşma, normal süresi 1-1 sona eren kritik bir mücadeleydi. Uzatma devrelerinde ise Ayvalıkgücü Belediyespor, etkileyici bir performans sergileyerek 2-1’lik skor ile galip gelmeyi başardı.

4. Tura Yükseliş

Bu sonuçla birlikte Ayvalıkgücü Belediyespor, turnuvada 4. tura yükselmiş oldu. Böylece takım, kupadaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Karadağ Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Oldu
2
Bursaspor yeni isim sponsorluğu anlaşması ile güçleniyor
3
Marmaris'te Uluslararası Yelken Yarışları Sürüyor
4
Şenol Güneş o ülkenin milli takımını çalıştırmaya gidiyor!
5
Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlandı
6
Balkan Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Teşekkür Ziyareti
7
Fenerbahçe Futbol Takımı Yeni Otobüsüne Kavuştu

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı