Ziraat Türkiye Kupası'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'un Zaferi

Ziraat Türkiye Kupası Maç Sonucu

Ayvalıkgücü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Önemli Anları

Deplasmanda oynanan karşılaşma, normal süresi 1-1 sona eren kritik bir mücadeleydi. Uzatma devrelerinde ise Ayvalıkgücü Belediyespor, etkileyici bir performans sergileyerek 2-1’lik skor ile galip gelmeyi başardı.

4. Tura Yükseliş

Bu sonuçla birlikte Ayvalıkgücü Belediyespor, turnuvada 4. tura yükselmiş oldu. Böylece takım, kupadaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.