Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Trabzonspor ve İskenderunspor, A Grubu’ndaki başarılı performanslarıyla Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu Maçları Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında gerçekleştirilen A Grubu üçüncü ve son hafta maçları sona erdi. Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı 5-2 kazanarak grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Diğer yandan, Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor, deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek grup ikincisi olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla birlikte MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor turnuvaya veda eden takımlar oldu.

Sonuçlar

A Grubu mücadelesindeki son maç sonuçları şu şekilde:

  • Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
  • MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: 1-1
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor: 1-2

Puan Durumu

A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekildedir:

TakımOGBMAYVP
1. Trabzonspor3210106
2. İskenderunspor312054
3. Corendon Alanyaspor311154
4. Çaykur Rizespor31024-3
5. Solwie Energy Fatih Karagümrük31023-3
6. MKE Ankaragücü30032-12

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