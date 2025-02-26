Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu Maçları Tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında gerçekleştirilen A Grubu üçüncü ve son hafta maçları sona erdi. Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı 5-2 kazanarak grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Diğer yandan, Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor, deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek grup ikincisi olarak bir üst tura adını yazdırdı.
Bu sonuçlarla birlikte MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor turnuvaya veda eden takımlar oldu.
Sonuçlar
A Grubu mücadelesindeki son maç sonuçları şu şekilde:
- Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
- MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: 1-1
- Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor: 1-2
Puan Durumu
A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekildedir:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AY
|VP
|1. Trabzonspor
|3
|2
|1
|0
|10
|6
|2. İskenderunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|3. Corendon Alanyaspor
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|4. Çaykur Rizespor
|3
|1
|0
|2
|4
|-3
|5. Solwie Energy Fatih Karagümrük
|3
|1
|0
|2
|3
|-3
|6. MKE Ankaragücü
|3
|0
|0
|3
|2
|-12