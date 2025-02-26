Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu Maçları Tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında gerçekleştirilen A Grubu üçüncü ve son hafta maçları sona erdi. Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçı 5-2 kazanarak grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Diğer yandan, Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor, deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek grup ikincisi olarak bir üst tura adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla birlikte MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor turnuvaya veda eden takımlar oldu.

Sonuçlar

A Grubu mücadelesindeki son maç sonuçları şu şekilde:

Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2

MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük - İskenderunspor: 1-2

Puan Durumu

A Grubu'nda son maçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekildedir: