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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa Katılacak, Fenerbahçe Düşünüyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe'nin ise karar için süre istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa Katılacak, Fenerbahçe Düşünüyor

TFF'den Ziraat Türkiye Kupası Açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Kasımpaşa kulübünün kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Kararı Bekleniyor

Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, federasyonun yaklaşımını olumlu bulmasına rağmen, karar için yönetim kurullarıyla görüşmek üzere süre talep ettiğini belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama yönde dilekçeleri olduğunu, bu sebeple kulüp başkanlarını TFF'nin Riva'daki merkezinde toplantıya davet ettiklerini ifade etti. Kasımpaşa'nın, mağduriyetlerini dile getirmesi sonrasında TFF'nin girişimini olumlu yanıtlayarak Türkiye Kupası'na katılma kararı aldığını belirtti.

Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın kendi içindeki rahatsızlıkları ilgili kuruluşlarla görüşerek çözeceklerini vurguladı. Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde olumlu bir karar almasını ümit ettiğini dile getirdi.

Son olarak, Türk futbolunun sorunlarını kulüplerle birlikte istişare ederek çözebileceklerine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gelirlerin arttırılmasına yönelik görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu.

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