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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK Fırtınası: 4-4 Beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki heyecan dolu karşılaşmada Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK 4-4 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK Fırtınası: 4-4 Beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Dram Dolası Beraberlik

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta mücadelesinde Kırklarelispor ve Sipay Bodrum FK zorlu bir karşılaşmaya imza atarak 4-4 berabere kaldılar.

İlk Yarıda Gollü Mücadele

Karşılaşmanın 2. dakikasında Haqi Osman, ikili mücadele sırasında sakatlandı ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile saha dışına taşındı.

6. dakikada Kırklarelispor, Hüseyin Eray Karataş ile bulduğu fırsatı değerlendirerek 1-0 öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Karataş, Okan Derici'ye pas attı ve Derici, topu ağlara yolladı.

19. dakikada Kırklarelispor, ikinci golünü de Okan Derici ile buldu ve durumu 2-0'a getirdi.

30. dakikada Sipay Bodrum FK, Oğulcan Başol ile farkı 1'e indirdi. Kaleci Mızhat Burak Sarı’nın uzun şutunda topun Bedirhan Özyurt'a çarpması sonrasında Başol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

34. dakikada Sipay Bodrum FK, köşe vuruşu sonucunda eşitliği sağladı. Üzeyir Ergün’ün kullandığı köşe vuruşunda Başol, kafayla yeniden skoru 2-2 yaptı.

36. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Puscas’ın asistiyle Gökdeniz Bayrakdar, durumu 3-2 yaptı. Ancak 45+2'de Kırklarelispor'dan Okan Derici, mükemmel bir dönüşle durumu 3-3 eşitledi.

İkinci Yarının Başlangıcı ve Sonuç

İkinci yarıya iyi başlayan Kırklarelispor, 47. dakikada Hüseyin Eray Karataş ile 4-3 öne geçti.

Lakin 72. dakikada Sipay Bodrum FK, Celal Dumanlı’nın muhteşem bir kafa vuruşu ile durumu 4-4 olarak yeniden eşitledi. Bu goller, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Karşılaşma, zorlu mücadele sonucunda 4-4 sona erdi. Futbolseverler bu dramatik anların ardından takımlarını alkışlayarak stadyumu terk ettiler.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Nesine 2. Lig ekiplerinden...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Nesine 2. Lig ekiplerinden...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Kırklareli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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