Zorbay Küçük'e UEFA Gençlik Ligi Görevi

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kairat-Real Madrid UEFA Gençlik Ligi maçını Almatı'da yönetecek; yardımcıları Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran olacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:08
Almatı'da Kairat - Real Madrid maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında düdük çalacak. Mücadele, Kazakistan temsilcisi Kairat ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Saken Baiymbet olacak.

