Zorbay Küçük'e UEFA Gençlik Ligi Görevi
Almatı'da Kairat - Real Madrid maçında düdük çalacak
FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında düdük çalacak. Mücadele, Kazakistan temsilcisi Kairat ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Saken Baiymbet olacak.