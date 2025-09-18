Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Bodrum'da başladı

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Bodrum'da start aldı. Yarışlar Yahşi açıklarında kıyasıya devam ediyor.

Organizasyon ve tarih

Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonunu ve Otto Surf&Sail ile Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik 21 Eylüle kadar sürecek.

Katılım ve mücadele

Yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor. Rüzgarlı hava koşullarında sporcuların Yahşi açıklarındaki rekabeti dikkat çekiyor.

Seyirci ilgisi

Çok sayıda izleyici, sahildeki kafe ve restoranların yanı sıra deniz kıyısından yarışları ilgiyle takip etti. Organizasyon bölgeye yoğun bir sportif hareketlilik kazandırdı.

