Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Bodrum'da başladı; 21 Eylüle kadar sürecek organizasyonda 100'ün üzerinde sporcu Yahşi açıklarında mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:41
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Bodrum'da başladı

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Bodrum'da start aldı. Yarışlar Yahşi açıklarında kıyasıya devam ediyor.

Organizasyon ve tarih

Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonunu ve Otto Surf&Sail ile Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik 21 Eylüle kadar sürecek.

Katılım ve mücadele

Yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor. Rüzgarlı hava koşullarında sporcuların Yahşi açıklarındaki rekabeti dikkat çekiyor.

Seyirci ilgisi

Çok sayıda izleyici, sahildeki kafe ve restoranların yanı sıra deniz kıyısından yarışları ilgiyle takip etti. Organizasyon bölgeye yoğun bir sportif hareketlilik kazandırdı.

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Bodrum'da start aldı. Türkiye...

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Bodrum'da start aldı. Türkiye Yelken Federasyonunu ve Otto Surf&Sail ile Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde 21 Eylüle kadar devam edecek organizasyonda yarışçıların Yahşi açıklarındaki rekabeti ilgiyle izlendi. Yarışlara, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Bodrum'da start aldı. Türkiye...

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho 25 Yıl Sonra Benfica'ya Döndü
2
Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya
3
Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi
4
Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı
6
Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
7
Ataman: EuroBasket 2025'te Yunanistan maçına aynı stratejiyle çıkacağız

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)