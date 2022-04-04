Sportif atıcılıkta yeni bir yüz Yağız Hacısüleymanoğlu

Tarihin en eski aktivitelerinden biri olan atıcılık, bir spor olarak ilk kez 10. yüzyılda İsviçre’de kabul görmüştür. 16. yüzyılda silah sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte tam manasıyla bir spor branşı haline gelmiştir. Günümüzde çoğu Avrupa ülkesinde oldukça popüler bir spor dalıyken Türkiye’de gereken ilgiyi henüz bulamamıştır. Bu alanda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren

Uluslararası Dinamik ve Pratik atış Sporları Kulübü Derneği