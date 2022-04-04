SPOR
04 Nisan 2022 - 11:31

Sportif atıcılıkta yeni bir yüz Yağız Hacısüleymanoğlu

Tarihin en eski aktivitelerinden biri olan atıcılık, bir spor olarak ilk kez 10. yüzyılda İsviçre’de kabul görmüştür. 16. yüzyılda silah sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte tam manasıyla bir spor branşı haline gelmiştir.

SPOR
04 Nisan 2022 - 11:31
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Sportif atıcılıkta yeni bir yüz Yağız Hacısüleymanoğlu
Tarihin en eski aktivitelerinden biri olan atıcılık, bir spor olarak ilk kez 10. yüzyılda İsviçre’de kabul görmüştür. 16. yüzyılda silah sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte tam manasıyla bir spor branşı haline gelmiştir. Günümüzde çoğu Avrupa ülkesinde oldukça popüler bir spor dalıyken Türkiye’de gereken ilgiyi henüz bulamamıştır. Bu alanda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Uluslararası Dinamik ve Pratik atış Sporları Kulübü Derneği (UDPAS) çalışkan, dinamik ve sportif atıcılığa gönül vermiş genç sporcuların buluştuğu şampiyonalar düzenlemeye devam ediyor.







3 Nisan’da Yalovada düzenlenen IDPA Ramadan Cup’ta birbirinden yetenekli sporcular bir araya geldi. İzleyenlere keyifli dakikalar yaşatan bu etkinlikte gösterdiği başarılı performansla öne çıkan genç sporcu Yağız Hacısüleymanoğlu Türkiye’de sportif atıcılıkta parlak sporcuların olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Genç sporcu Sportif atıcılığa dair hedef ve istekleri sorulduğunda verdiği cevapla takdir topladı.
 “Sportif atıcılığın Türkiye’de yeterince tanınan ve ilgi gören bir spor dalı olması için çalışmalıyız. İyi eğitilmiş sporcular için kalıcı bir altyapı oluşturmalı, bu branşın daha geniş kitlelere yayılması için çalışmalıyız. Dünyada sportif atıcılık branşında söz sahibi bir ülke olmak hayalim. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, çok çalışarak kendimizi durmadan yenileyerek sportif atıcılığı önümüzdeki yıllarda Türkiye’de gözde sporlardan biri haline getirmemiz mümkün”

10 Eylül 2001 İstanbul doğumlu olan Yağız Hacısüleymanoğlu spora sunmak istediği katkılarla, hayalleri ve dinamizmiyle Türk sporuna dair umutlarımızı yeşertti. İçindeki azim ve tutkunun hiç sönmemesini arzulayarak veda ettiğimiz genç sporcunun umarız yolu hep açık olur.

 
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