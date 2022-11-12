Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..







SPOTİFY'DA BÜYÜK YENİLİK!







GOOGLE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Dünyanın en iyi müzik dinleme uygulamalarının başında gelen Spotify, 2022 yılında ABD'li teknoloji devi Google ile anlaşma imzaladı. İki büyük isim iş birliğiyle ilgili açıklamalar geldi ve premium ödemelerinde sorun yaşayan kullanıcılar için Spotify'dan bir hamle yaptı. Artık kullanıcılar Google Play mağazasına bağlı kalmadan ödeme yapabilirler. Google tarihinde bir ilk olan bu olaydan sonra, kullanıcılar Google Play Store'a bağlı kalmayabilecekler.Spotify, Google ile yaptığı sözleşme nedeniyle "kullanıcı tercihlerine göre faturalandırma" seçeneğini ekledi. Bu ödeme yöntemi, kullanıcıyı Google Play mağazasından hariç tuttu. Spotify bu güncellemeyle ilgili bir açıklama yayınladı. Test aşamasında olan ödeme yönteminin dünya çapında kullanılacağını vurgulayarak, Google Play mağazasını atlamanın Spotify'a daha az maliyetli olacağı tahmininde bulundu.Spotify'a ödeme yapmayı seçen kullanıcılar bu ücret üzerinden %4 komisyon indirimi alır. Bu durum sonucunda kullanıcıların daha az ödeyebilecekleri tartışıldı. Başarılı müzik şovları, maliyetlerini düşürerek kullanıcılara indirim sağlayabilirdi. Milyonlarca kullanıcı, sadece spekülasyon olarak bilinen bu olay sonucunda Spotify'ın formülünü takip ediyor. Google ile imzaladıktan sonra, indirimli ücretlerdeki farkı şirketinizin gelirine eklemek isteyebilirsiniz.Spotify ve Google arasındaki bu gelişme sonucunda Google Play Store ve App Store birbirinden ayrılacak. Her iki dev de şu ana kadar yalnızca bir faturalandırma yöntemi sunuyor ancak Spotify için işler değişti. Spotify ile birlikte kullanıma sunulan faturalandırma sisteminin, kullanıcı tercihlerine bağlı olarak gelecekte birçok gelişmiş uygulamada aktif olacağı söyleniyor. Bu iyileştirmeler sayesinde Android Geliştiricileri, sundukları hizmetler için daha iyi ödüller alıyor veya kullanıcılara aynı ödülleri veriyor.