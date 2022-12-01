MEDYA
01 Aralık 2022 - 22:32

Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!

Spotify'da 2022 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar belli oldu. 2022 Yılın Özeti'nde bu yılın en sevilenleri ortaya çıktı.

MEDYA
01 Aralık 2022 - 22:32
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Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!


Spotify uygulaması 2022 yılının en çok dinlenen şarkıcılarını, albümlerini ve şarkılarını derlediği 2022 özetini yayınladı. Kullanıcılar Spotify uygulamasına girdiklerinde ana sayfalarında 2022 Yılın Özeti’ni görür görmez sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladılar. İşte 2022 yılının en çok dinlenenleri…

Spotify 2022 en çok dinlenenler belli oldu!

Spotify verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en çok dinlenilen sanatçı UZI oldu. UZI’yi rap sanatçıları cakal, Ezher, Lvbel C5 ve Sefo takip etti. Yılın en fazla dinlenen kadın listesinde son 5 yıldır Sezen Aksu yer alıyor. İkinci sırada ise bu yıl yıldızı parlayan Güneş ve onu sırasıyla Zeynep Bastık, Taylor Swift ve Melek Mosso takip ediyor.



Bu yılın en çok dinlenen şarkısı ise resmen müzik listelerine damga vurdu. Büyük bir çıkış yakalayan ve Türkiye’de aylarca en çok dinlenen şarkı KÖFN’den Bi’ Tek Ben Anlarım oldu. İkinci sırada UZI’den Arasan da olurken onu cakal’dan İmdat ve UZI’den Paparazzı takip etti.

En çok dinlenen sanatçı:

UZI

Cakal

Ezhel

Lvbel C5

Sefo

spotify

En çok dinlenen kadın sanatçı:

Sezen Aksu

Güneş

Zeynep Bastık

Taylor Swift

Melek Mosso

En çok dinlenen şarkılar:

KÖFN – Bi’ Tek Ben Anlarım

UZI – Arasan da

Cakal - İmdat

UZI – Paparazzi

Güneş – Suçlarımdan Biri

Türkiye’deki Spotify dinleyicilerinin 2022 yılında en çok dinlediği albümler listesine iki albüm birden kaldı. UZI’nin El Chavo albümü zirvede birincilikte yer alırken, geçen yılın birincisi Kan ise ikinci oldu. Listede Lvbel C5 albümü C5mode üçüncü, Güneş – Atlantis albümü dördüncü ve cakal’ın Paradoks albümü ise beşinci sırada yer aldı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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