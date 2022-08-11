EĞİTİM
11 Ağustos 2022 - 00:05

SRC belgesi çeşitleri nedir, kimler alabilir? SRC belgesi kullanım alanları

SRC belgesi nedir, ne işe yarar, kimler alabilir, SRC belgesinin kaç çeşidi vardır, SRC belgesinin kullanım alanları nedir? Soruları merak konusu oldu. İşte SRC belgesi hakkında tüm merak edilen konular ve daha fazlası. Detaylar haberimizde

EĞİTİM
11 Ağustos 2022 - 00:05
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SRC belgesi çeşitleri nedir, kimler alabilir? SRC belgesi kullanım alanları


SRC belgesi, mal ve yolcu taşımak isteyen tüm ticari sürücüler için olmazsa olmaz bir belgedir. Diğer bir deyişle, tüm kamyon işletmecileri, mesleki yeterlilik belgesi olarak da bilinen SRC belgesine sahip olmalıdır. Kamyonet, minibüs, otobüs, traktör gibi ticari araç kullanan sürücülere bu belge verilecektir.

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre, bir taşıma işletmecisinde bulunması gereken eşya, yolcu veya diğer bir ifadeyle ticari araçları yönlendiren ve işleten kişi gibi belgelerin listelenmesi halinde; Bu belgelerden ilki sürücü belgesi (ehliyet), ikincisi mesleki yeterlilik belgesi, özellikle SRC belgesi, üçüncüsü ise psiko-teknik rapordur. Örnek vermek gerekirse, bu belgenin ülkemizdeki adı bir SRC belgesi iken ABD'de bir CDL belgesi ile aynı işlevi görmektedir. İsimleri farklı olsa da ticari taşımacılıkla uğraşan herkesin bu belgeye sahip olması zorunludur. Src sertifikası için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavdan başarılı olunması gerekmektedir.

SRC Belgesi ve Kullanım Alanları



SCR1, SRC2, SRC3, SRC4 ve SRC5 olmak üzere 5 farklı SRC sertifikası bulunmaktadır. İşin niteliğine ve her kişinin ihtiyacına göre verilen sebepler farklıdır.

SRC1 Belgesi Nedir?

SRC1 sertifikası, uluslararası kamyon sürücülerinin ihtiyaç duyduğu profesyonel bir sertifikadır.

SRC2 Belgesi Nedir?

SRC2 belgesi, ülke içinde yolcu taşıyacak vatandaşların alması gereken bir belgedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; SRC1 belgesini alanlar SRC2 belgesini de almış sayılır. Ayrıca yeniden kayıt olmalarına ve SRC2 sertifikası almalarına gerek yoktur.

SRC3 Belgesi Nedir?

Yurt dışına mal ve eşya göndermek isteyenlerin istediği belge SRC3 belgesidir.

SRC4 Belgesi Nedir?

Yurt içi mal ve mal sevkıyatı yapılıyorsa SRC4 belgesi gereklidir. SRC1 ve SRC2 belgeleri için geçerli olan durum, SRC3 ve SRC4 belgeleri için de geçerlidir. Yani SRC3 belgesi alan ticari sürücüler SRC4 belgesi almış sayılır. Harici bir SRC4 sertifikasını yeniden talep etmeleri gerekmez.

SRC5 Belgesi Nedir?

Bunlara ek olarak son olarak SRC5 sertifikası var. Tehlikeli madde taşıyan aracın sürücüsü tarafından alınmaktadır. Her türlü tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri SRC5 sertifikasına sahip olmalıdır.

4925 sayılı Karayolu Trafiği Kanununda Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi nedeniyle, “Aracı olsun olmasın ticari araç ehliyetine sahip tüm araç sürücülerinin, SRC sertifikası alma zorunluluğuna sahiptir.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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