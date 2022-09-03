DÜNYA
03 Eylül 2022 - 16:38

SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Moskova'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

DÜNYA
03 Eylül 2022 - 16:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov başkent Moskova'daki Sendikalar Meclisi Sütunlar Salonu'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. TSİ 10.00'da başlayan ve 14.00'te sona ermesi planlanan tören, halkın yoğun katılımı nedeniyle uzatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kaliningrad şehrindeki programı nedeniyle katılmadığı törene Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosu milletvekilleri, Gorbaçov'un kızı ve torunları, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın yanı sıra birçok ülkenin diplomat ve büyükelçileri de katılım sağladı.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından tertiplenen törenin ardından Mihail Gorbaçov'un cenazesi eşinin de bulunduğu Moskova'daki Novodeviciy mezarlığına götürüldü. Rus askerlerinin  taşıdığı cenaze, buradaki mezarlıkta eşinin yanına defnedildi.

Kuzey Kafkasya kentlerinden Stavropol'de 2 Mart 1931'de doğan Mihail Gorbaçov, 1955'te Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu sırada Genç Komünistler Birliği'nde görev alan Gorbaçov, 1971'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğine seçildi. 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988'te Sovyetler Birliği liderliğine seçilen Gorbaçov, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de SSCB'nin son lideri olarak kayda geçti. Gorbaçov, 1990'da Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olurken, Sovyetler Birliği döneminde dünyanın en büyük nükleer faciası olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer faciası döneminde de büyük sorumluluklar almıştı.

Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan sonra da siyasete aktif şekilde devam etmekte olan Gorbaçov, 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine katıldı. 10 adayın yarıştığı seçimlerde ama 7'nci olabilen Gorbaçov, 2001'de Rusya Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ni kurdu. 2004 yılına kadar parti başkanlık görevini sürdüren Gorbaçov, bundan sonra siyasi partinin örgütlenmesinde de görev aldı. Son yıllarında hastalıklarla boğuşan Gorbaçov, 30 Ağustos 2022 tarihinde hastalığa bağlı sebeplerden ötürü hayata gözlerini yumdu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto
Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto
Meksika’da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi
Meksika’da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi
Şili’de kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçuruma attılar
Şili’de kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçuruma attılar
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...