SSK, 4A, 4B, 4C, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Enflasyon zammı getirdi! Ara zam geliyor, cepler para görecek!

Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber belli oldu! 2023 yılı itibariyle Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre zamlar belli oldu.
2023’de Emekliler Yaşadı!Memur ve memurluktan emekli olanlar 2023 Ocak ayı itibariyle Ocak ayında %16,5 zam alacak. Bu durumda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin ceplerini doldurmak için 8,53, SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olanlar ise 9,61 puan ek zam kazanacak.
Buna göre en düşük memur emeklisi 6078 TL’den zamla birlikte 7597 TL’ye yükselecek. SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olanların ise 3500’den 4375 TL’ye yükselecek.