EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 11:45

SSK, 4A, 4B, 4C, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Enflasyon zammı getirdi! Ara zam geliyor, cepler para görecek!

SSK, BAĞ-KUR ya da memurluktan emekli olan herkese dev zam geliyor! Paraya hazır olun!

EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SSK, 4A, 4B, 4C, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Enflasyon zammı getirdi! Ara zam geliyor, cepler para görecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haber belli oldu! 2023 yılı itibariyle Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre zamlar belli oldu.

2023’de Emekliler Yaşadı!

Memur ve memurluktan emekli olanlar 2023 Ocak ayı itibariyle Ocak ayında %16,5 zam alacak. Bu durumda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin ceplerini doldurmak için 8,53, SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olanlar ise 9,61 puan ek zam kazanacak.



Buna göre en düşük memur emeklisi 6078 TL’den zamla birlikte 7597 TL’ye yükselecek. SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olanların ise 3500’den 4375 TL’ye yükselecek.

emekli maaşı

Emekli Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, iki yılda bir sözleşme zammına eşit bir şekilde 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenir. Memurlar Temmuz ayından itibaren %7’lik toplu sözleşme zammı aldı. Bu rakamı aşan orana kadar enflasyon farkına hak kazanmışlardır.

Ocak ayından itibaren ise %8’lik toplu sözleşme zammı ile zam oranı meydana çıkmıştır.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de aynı şekilde 6 ayda bir zam almaktadır. Emeklilerin zam oranı da 6 aylık olacak şekilde belirlenmektedir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ