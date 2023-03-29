SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve yeni emekli olacak EYT'liler müjde! Zamlı maaşlarını ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti. Yeni emekliler EYT'liler, memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur emeklileri ödeme tarihlerini merak ediyor. Tarih netleşti. O tarihte yeni zamlı maaşlar ve bayram ikramiyeleri alınacak. İşte detaylar...
AK PARTİDEN AÇIKLAMA! YENİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?Ak parti EYT'lilerin maaşlarının ve SSK, Bağ - Kur, Memur emeklilerinin maaşlarının ne zaman ödeneceğini açıkladı. Aynı zamanda bayram ikramiyelerinin de ne zaman ödeneceği belli oldu. İşte o ayrıntılar...
Milyonlarca kişinin gözü bu haberde. Emekliliğin hayalini kuran bir çok kişi için yaş şartı kaldırılarak, EYT yasası ile birlikte emekliliğin kapısı aralanmıştı. Şimdi de güzel bir gelişme yaşandı. Sevindirici haber Ak Parti'den geldi. Maaşlar zamlı olarak yatırılacak. Peki o tarihler neler? Bayram ikramiyeleri ne kadar, maaşlar ne kadar? İşte o rakamlar ve tarihler...
Bu yıl bayram nisan ayına denk geliyor. Ramazan ayına giriş yaptığımız şu günlerde ramazan bayramı 21 nisan olarak belirtildi. Bu tarihten önce bütün ödemelerin yapılacağı Ak Parti grup başkan vekilince yapıldı. Zamlı maaşlar 21 nisan tarihinden önce hesaplara yansıtılacak. Ayrıca bayram ikramiyelerinin de bu tarihten önce yatırılacağı belirtildi. Grup Başkan vekilinin açıklamasına göre 15 milyon emekli bu ödemeden yararlanacak.