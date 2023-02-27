









MART AYI İÇİN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ







SSK BAĞ-KUR ve memur emeklileri böyle ödeme 3 yılda bir gelir! TEB, Garanti, ING, İş Bankası, Akbank'dan çağrı var... Hemen imzaya giden parayı cebine koyacak. Dikkat dikkat tam 12 bin TL ek maaş geliyor. O bankalar duyurdu. Bu nakit ödeme ile birlikte emeklinin yüzü gülecek! Bu fırsat üç yılda bir geliyor. Garanti bankası, ING Bank, Akbank, TEB Bankası, İş Bankası açıklama yaptı. 5 bin 500 TL yukarı maaş alanlar için anında ödeme hesabınızda. Başvurular 28 şubat tarihinde bitiyor. Acele edin. SSK , Bağ - Kur ve memur emeklilerini ilgilendiren kampanyaların detayları ve daha fazla haberimizde...Bankalar her ay emeklilerin alacakları promosyon ödeme miktarlarını güncelliyor. SSK, Bağ - Kur ve memur emeklileri için verilen promosyon ödemeleri maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. Bankaların her ay düzenli olarak yaptıkları promosyon ödemelerindeki artırımlar neticesinde promosyon ödemeleri artış gösteriyor. Mart ayında ise emeklileri yüksek bir promosyon ödemesi bekliyor. Şubat ayının son günlerinde yapılan duyurudaki kampanya 3 yılda bir geliyor. İşte 12 bin TL'lik promosyon ödemesine ilişkin diğer ayrıntılar...Bankalardan ardı arkasına promosyon müjdesi geldi. Mart ayı için geçerli olacak bu promosyon ödemeleri 3 yılda bir geliyor. Rakamları oldukça yükselten bankalarda kampanya tarihine başvuru süresi en son 28 şubat. Mart ayının ilk günlerinden itibaren ise promosyon ödemeleri hesaplara aktarılacak. Konuya ilişkin diğer detaylar ise haberimizde.TEB, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Akbank'tan müşterilerine inanılmaz bir duyuru. İlgili bankalar emekli promosyon ödemelerini artırdı. Mart ayında emekli müşterileri için 7 bin ve 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapacaklar. Bu ödemelerden birini karşılıksız ve geri ödemesiz olarak alabilecekler. Bu ödemeleri almak için en önemli şart ise emekli maaşlarınızı 3 yıl boyunca ilgili bankalardan alma sözü vermeniz. İlgili bankalara giderek 3 yıl boyunca ilgili bankadan maaş alma sözünüzü taahhüt ederseniz promosyon ödemesini almaya hak kazanacaksınız. Maaş hesaplarınızı TEB, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Akbank'a taşımanız halinde anında 12 bin TL'lik promosyon ödemesinden faydalanabileceksiniz.