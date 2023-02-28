SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisine güzel haber var! Başkent kulislerinden önemli bilgiler geldi... Emekli Bayram ikramiyesine zam geliyor! 5.000 TL ikramiye için geri sayım başladı

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin merakla beklediği haber dün gece açıklandı. TBMM tarafından kabul edilen yeni kararla birlikte emeklilere önemli bir ikramiye desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti kurmaylarına talimat verdi. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç duydukları nakit paraya kavuşacaklar. Bayram ikramiyesinde artış bekleyen emekliler, bu defa yüzlerini güldürecek. 2023 bayram ikramiyesiyle ilgili son dakika gelişmeleri, haberimizde yer almaktadır.
CUMHURBAŞKANI İMZAYI ÇAKTI! EMEKLİLERİ SEVİNÇTEN UÇURACAK ÖDEME KESİNLEŞTİRamazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaş, alacakları ikramiyelerin açıklanması için heyecanla bekliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından meclis çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle, EYT yasası gibi birçok konu görüşülmemişti. Ancak hayat normale dönmeye başlarken, emekliler için bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmaylarına talimat vererek emeklilerin yüzünü güldürmeyi planladığı belirtiliyor. Genel seçimler öncesinde verilecek olan bayram ikramiyesinin tutarı henüz netleşmemiş olsa da, emekliler bu haberle birlikte umutlu bir bekleyişe geçmiş durumda.
BAYRAM İKRAMİYESİ BU YIL REKOR KIRACAKEmekli bayram ikramiyesi hakkındaki son dakika gelişmeleri, emekliler tarafından merakla takip edilmektedir. Geçen yıl zam alamayan emeklilerin isyanı sonrasında, bu yıl bayram ikramiyesinde artış olması bekleniyor. Ancak EYT yasasının hala gündemde olması, ikramiye miktarlarının netleşmesini engellemektedir. EYT yasasının bir an önce gündemden çıkması gerektiği belirtilmektedir. Yasa, aslında şubat ayında tamamlanacaktı ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle ertelenmiştir. EYT yasasının 1 Mart tarihinden itibaren mecliste görüşülmesi ve sonuca bağlanması planlanmaktadır. 2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Başkent kulislerinde, emekli bayram ikramiyesi hakkında önemli bilgiler dolaşmaktadır. Yapılan açıklamalara göre, bu yıl bayram ikramiyesine zam geleceği ve zam miktarının oldukça yüksek olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, bayram ikramiyesinin en az 2.500 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere, toplamda 5.000 TL ikramiye ödemesi yapılması planlanmaktadır. Bu gelişmeler emekliler arasında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. TEMMUZ AYINDA ARA ZAM VAR
Emeklilere bir müjde de Temmuz ayında yapılacak zam ile geldi. 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına ek bir zam yapılması planlanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının da önemli bir artış göstermesi bekleniyor. Gelen ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 6.500 TL'ye çıkması öngörülüyor, ancak net karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Refah payı miktarı henüz kesinleşmese de, Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşı bir kez daha değişecek.