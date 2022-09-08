2023 seçimlerine geri sayım başlarken hükümet emekli vatandaşlar için yeni hamleler üretmeye başladı. Devlet desteği ile emeklilere sunulan nakit avans kampanyası kapsamında 25 bin TL ödeme alan emeklilere 36 aya varan vadelerle işlem yapılacak ve nakit avans aynı gün hesapta olacak. Devlet destekli emeklilik maaşı hesabına tanımlanan 25 bin TL nakit avans kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuruda bulunarak onaylanan kredi tutarını hesaplarında görebilirler.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 17:11
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!
Seçimlerden önce memur ve emekliler için yeni bir paket hazırlayan hükümet, şimdide tüm emekliler için 25 bin TL desteği devreye sokmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı ve Eylül ayında verileceği bildirilen 25 bin TL ek ödeme başvuruları başlatılırken başvuruyu SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve tüm emekliler yapabilecekleri.
EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 17:11
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