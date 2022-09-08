SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere müjde: Seçim öncesi 25 bin TL ödeme yapılacak!













25 bin TL devlet destekli kredi başvurusu

2023 seçimlerine geri sayım başlarken hükümet emekli vatandaşlar için yeni hamleler üretmeye başladı. Devlet desteği ile emeklilere sunulan nakit avans kampanyası kapsamında 25 bin TL ödeme alan emeklilere 36 aya varan vadelerle işlem yapılacak ve nakit avans aynı gün hesapta olacak. Devlet destekli emeklilik maaşı hesabına tanımlanan 25 bin TL nakit avans kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuruda bulunarak onaylanan kredi tutarını hesaplarında görebilirler.25 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ilk taksiti 90 gün gecikmeli olarak ayarlanacak olan nakit desteklerini Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'tan emekli maaşı almaları halinde işlem başlatabilecekler. 3 kamu bankasında emeklilik hesabı bulunan vatandaşlar 3 ay ertelemeli 25 bin TL nakit avans kredisine sahip olacaklar. Devlet destekli kredi kampanyasına katılmak isteyen emekliler, 36 aya kadar vade yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Bu kampanya için emeklilerden icralık ve avukatlık bir durumlarının olmaması isteniyor.