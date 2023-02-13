SSK, Bağkur, 4C emeklileri dikkat! Tek imzaya 7.500 TL karşılıksız ödeme yapılacak!

EYT, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Emeklileri Sevindirecek Haber: Tüm hesaplara 7.500 TL akacak! İş Bankası, geçen günlerde biten promosyon kampanyasını uzattı.
SGK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C Emeklileri için Harika Bir Haber!Kampanya çerçevesinde 2023 yılında emekliye ödeyecek olan promosyon ortaya çıktı. İlk kez bu promosyon tutarından faydalanacak olan EYT'liler de bulunuyor. Ülkenin en büyük özel bankası olan İş Bankası, müşterilerini memnun etmek için çalışıyor. 2023 yılında 250 bin EYT'li emekli olacak ve bu sayılar 15 milyonun üzerine çıkacak. Bu nedenle birçok kamu ve özel banka promosyon tutarlarına zam yapmaya devam ediyor. İş Bankası, geçen yıl açıkladığı promosyon kampanyasının süresini uzatmış ve güncellemeler yapmıştı. Milyonlarca emekli, yapılacak promosyon zammından yararlanacak.
2023'TE İŞ BANKASI EMEKLİYE NE KADAR PROMOSYON ÖDEYECEK?
İş Bankası, 2023 yılında emekli müşterisine ne kadar promosyon ödeyecek? Emekli maaşı arttıkça, ödenecek promosyonlar da artacak. İşte 2023 promosyonları: Maaş Aralığı 3.500 TL'den daha az olanlar 4.500 TL promosyon; 3.500'den fazla 7.500 TL'den az olanlar 5.250 TL; 7.500 TL'den fazla 10.000 TL'den az olanlar 6.750 TL; 10.000 TL'den fazla olanlar ise 7.500 TL promosyon kazanacak.
EYT'LİLER İLK KEZ PROMOSYON ALACAK!Meclis'te görüşmelerine az kala kalan Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle ertelenen EYT tasarısı, yakında Meclis'in gündemine gelecek. EYT kapsamındaki kişiler, tasarının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında SGK'ya başvuru yapacaklar ve emekli olma için bekleyişe geçecekler. EYT'lilerin maaşları Mart ayı başından itibaren hesaplanacak, ancak ilk maaşlarının ne zaman alınabileceği henüz belirlenmedi.
Denizbank, EYT'li emeklilere özel bir promosyon kampanyası başlattı. Normalde emeklilere verilen promosyonun miktarının aynısını EYT'li müşterilere de ödenirken, Denizbank, bu konuda farklı bir adım attı ve 7500 TL değerindeki bir promosyon kampanyası düzenledi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ile yapılan görüşmeler sonrası Denizbank yetkilileri 7500 TL promosyon taahhüdü verdi.