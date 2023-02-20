SSK, Bağkur, 4C'liye 1000 TL ek ödeme kapısı açıldı! Sadece bunu yapan binlerce lirayı kapacak

Mart ayının yaklaşmasıyla emekli promosyonları vatandaş tarafından merakla bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve emeklilikte yaşa takılanlar gözünü bankalara çevirdi. Maaşa göre farklılık gösterebilen emekli promosyonları, özel ve kamu bankalarında da farklılık gösteriyor. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte güncellenen promosyonların yanında EYT'liler de gündemde. 3 sene devam etme konusunda söz veren vatandaşlar, ilk maaşlarında bir seferlik promosyonlarını alabilecekler.
Emekli vatandaşlar, bankalarında değişiklik yapmak isterlerse bu durumu bankaya bildirmeliler. Bunun için banka şubesine gidebilir veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Banka değişikliğinin yapılabilmesi için 3 senelik taahhüt süresinin tamamlanması şart değil. Ancak bu durumda kalınan bankanın promosyon ödemesi alınacak, kalan miktar ise iade edilecek.
Bankaların promosyon tutarları
ING Bank
Maaşa göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 lira veren İNG Bank, yeni kart ile 500 lira para harcanması durumunda 1000 liralık bonus veriyor. Yani emekli vatandaşlar promosyonun yanında bonus ödemesi de alabilecekler.
Denizbank
EYT'li emeklilere 1 otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda, maaşlarına göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 lira ödenecek.
FİBABANKA
Vatandaşların maaşlarına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.
Garanti BBVA
Vatandaşların maaşına göre 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400 ve 6 bin lira verilecek. Bununla birlikte yeni kart ile 500 lira harcanması ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 1500 liralık bonus verilecek.
Halkbank
Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500 ve 5 bin lira verilecek.
İş Bankası
Vatandaşların maaşına göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 lira verilecek.
Kuveyt Türk
Vatandaşların maaşına göre 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400, 6 bin lira verilecek.
Şekerbank
Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.
Vakıfbank
Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.
Ziraat Bankası
Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.
Maaş taşıma
E-Devlet aracılığıyla maaş taşıma yapmak isteyen vatandaşlar SGK
sayfasına girerek emekli oldukları kurumun seçenekleri içinde banka ve adres değişikliğini seçeneğini seçerek işlemlerini tamamlayabilirler. Gelen sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol edebilir, sayfanın solunda bulunan banka/şube değişikliğini seçerek yeni banka bilgilerinizi yazabilirsiniz. Son olarak da güncelleme bölümünü seçmelisiniz. Maaş taşıma işlemi için tıklayınız.
Promosyonlar nasıl alınabilir?
Emekli olan veya hak sahibi olan vatandaşlar promosyon alabilmek için talepte bulunmalılar. Bununla birlikte başvuruda bulunacak kişilerin gelirlerini 3 sene boyunca bankadan alacaklarına dair taahhütname imzalamalılar.