Finans
20 Şubat 2023 - 19:00

SSK, Bağkur, 4C'liye 1000 TL ek ödeme kapısı açıldı! Sadece bunu yapan binlerce lirayı kapacak

Emekli promosyonları güncellendi! Mart ayının yaklaşmasıyla tekrar gündeme gelen promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Finans
20 Şubat 2023 - 19:00
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SSK, Bağkur, 4C'liye 1000 TL ek ödeme kapısı açıldı! Sadece bunu yapan binlerce lirayı kapacak
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Mart ayının yaklaşmasıyla emekli promosyonları vatandaş tarafından merakla bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve emeklilikte yaşa takılanlar gözünü bankalara çevirdi.

Maaşa göre farklılık gösterebilen emekli promosyonları, özel ve kamu bankalarında da farklılık gösteriyor. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte güncellenen promosyonların yanında EYT'liler de gündemde. 3 sene devam etme konusunda söz veren vatandaşlar, ilk maaşlarında bir seferlik promosyonlarını alabilecekler.



Emekli vatandaşlar, bankalarında değişiklik yapmak isterlerse bu durumu bankaya bildirmeliler. Bunun için banka şubesine gidebilir veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Banka değişikliğinin yapılabilmesi için 3 senelik taahhüt süresinin tamamlanması şart değil. Ancak bu durumda kalınan bankanın promosyon ödemesi alınacak, kalan miktar ise iade edilecek.

emekli vatandaşlar

Bankaların promosyon tutarları

ING Bank

Maaşa göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 lira veren İNG Bank, yeni kart ile 500 lira para harcanması durumunda 1000 liralık bonus veriyor. Yani emekli vatandaşlar promosyonun yanında bonus ödemesi de alabilecekler.

Denizbank

EYT'li emeklilere 1 otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda, maaşlarına göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 lira ödenecek.

FİBABANKA

Vatandaşların maaşlarına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.

Garanti BBVA

Vatandaşların maaşına göre 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400 ve 6 bin lira verilecek. Bununla birlikte yeni kart ile 500 lira harcanması ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 1500 liralık bonus verilecek.

Halkbank

Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500 ve 5 bin lira verilecek.

İş Bankası

Vatandaşların maaşına göre 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 lira verilecek.

Kuveyt Türk

Vatandaşların maaşına göre 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400, 6 bin lira verilecek.

Şekerbank

Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.

Vakıfbank

Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.

Ziraat Bankası

Vatandaşların maaşına göre 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin lira verilecek.

nakit para

Maaş taşıma

E-Devlet aracılığıyla maaş taşıma yapmak isteyen vatandaşlar SGK sayfasına girerek emekli oldukları kurumun seçenekleri içinde banka ve adres değişikliğini seçeneğini seçerek işlemlerini tamamlayabilirler.

Gelen sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol edebilir, sayfanın solunda bulunan banka/şube değişikliğini seçerek yeni banka bilgilerinizi yazabilirsiniz. Son olarak da güncelleme bölümünü seçmelisiniz.

Maaş taşıma işlemi için tıklayınız.

Promosyonlar nasıl alınabilir?

Emekli olan veya hak sahibi olan vatandaşlar promosyon alabilmek için talepte bulunmalılar. Bununla birlikte başvuruda bulunacak kişilerin gelirlerini 3 sene boyunca bankadan alacaklarına dair taahhütname imzalamalılar.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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