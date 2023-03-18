SSK, Bağkur'dan bu yıllar arasında emekli olanlar çembere alındı! Maaşlara ek 1300 TL anında zam var: 2000 yılı detayı!

Ocak ayı içerisinde maaş zammı alan Emekli ve memur şimdi intibak yasasıyla heyecanlandı. Henüz yeni şartlar yayınlansa da TÜED Başkanı Ergün, 2000 yılından sonra sigortalıların intibak zammı alması gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda, kalıcı emeklilik artışı durumunda, emekli maaşları hesaplanırken gösterge sistemine geçilmesini ve asgari emekli maaşının %35'ten %70'e çıkarılmasını istedi. Peki, emekli intibak zammı olacak mı? 2000 yılından sonra sigortalılar intibak yasası çıkarılacak mı? Detaylar burada...
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.
"2000'DEN SONRA EMEKLİ OLANLAR İÇİN İNTİBAK HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Ergün, 2000 yılı öncesi asgari ücretle çalışan işçilere net asgari ücretin üzerinde emekli maaşı verildiğini kaydederek, Emekli aylıkları, net 8 bin 506 lira olan yeni asgari ücretin bir hayli altında kaldı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli." talebini dile getirdi. Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanmasını istedi.
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?
SGK uzmanı Özgür Kaya, Ankara'da perde arkasında konuşulan intibak yasasının detaylarını ekranlarında yayınladı. "Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu. Dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi. Biz buna intibak yani uyumlandırma, eşitleme diyoruz. Ne oldu, 2000 yılı öncesi sigortalılarımızın emekli maaşları 2000 sonrası emeklilerle neredeyse birbirine yaklaştırıldı. Yani açılan makas kapatıldı. Bu sefer makas, diğer yönden açılmaya başladı. Yani 2000 sonrası emekli olanların maaşları, 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına oranla geride kalmaya başladı. Yani 2000 öncesi emeklilerin maaşları eşitlendi fakat bu sefer ne oldu? Ters orantılı bir şekilde 2008 sonrasının önüne geçti. Bu makas her geçen gün açılmaya başladı."
"HÜKÜMET VATANDAŞIN LEHİNE KARARLAR VERECEK"
"Hükümet sosyal güvenlik ile ilgili sorunları peyderpey masaya getirmek suretiyle bunların çözüm noktasını gidiyor. Önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler olumlu yönde seyrettiği sürece hükümet de bu düzenlemeleri yaparak vatandaşın lehine kararlar alacaktır."
"İNTİBAK YASASI MAAŞ FARKLARINI GİDERME YÖNÜNDEDİR"
"Burada emeklilik yaşında herhangi bir geri çekme ya da prim gün sayısında yani emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklikten öte bunlar farklı bir konu ve statüde. Bu intibak yasası dediğimiz konu, yurt dışı borçlanması dediğimiz konu, kişilere bağlanacak olan aylıkların geride kalmaması meselesi. Yani intibak, emekli maaşlarını diğer emeklilere oranla mesela biz sizinle aynı hizmet yılı çalışalım, aynı prim gün sayısı ile emekli olalım. Ben 2000 öncesiysem sizden daha yüksek maaş alıyorum. Siz 2000 sonrasıysanız siz daha düşük maaş alıyorsunuz. Halbuki ödediğimiz prim gün sayısı da eşit olsun, hizmet yılı aynı olsun, aylık bağlama oranlarının getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı ters orantılı bir şekilde açılma söz konusu."
"PRİMLERİN EŞİTLENMESİ GEREKİYOR"
Takvim Gazetesi’nden ekonomi
Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesiyle ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var," dedi.