SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Zamdan sonra şimdi de ikramiye: Tamı tamına 1.100 TL ödenecek!

14 milyon emekli vatandaşı yakından, ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Maaşlarının zamlı halini öğrenene emekliler bu yıl ikramiyelerinin ne olacağı konusunu merak ediyor. Tüm emeklilere yılda iki kez ödenen 1.100 TL'lik ödemenin detayları haberde.
TÜM EMEKLİLERE KOŞULSUZ ŞARTSIZ 1.100 TL EK ÖDEME YAPILACAK! ZAM SONRASI ÇİFTE MÜJDE GELDİ: BU TARİHİ BEKLEYİN
Yüzde 30'luk maaş zammından sonra, yılda iki kez kurban kesen ve ramazan döneminde emeklilere verilecek ikramiyelerin artacağı beklentisi ön plana çıkmaya devam ederken, daha da artırmaları isteniyor. Asgari emekli maaşı tutarı 5.500 TL idi ancak Nisan ve Haziran aylarında ödenen 1.100 TL'nin artıp artmayacağı merak konusu oldu.