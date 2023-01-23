EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 18:30

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Zamdan sonra şimdi de ikramiye: Tamı tamına 1.100 TL ödenecek!

Geçtiğimiz yıl sonunda asgari ücretin belli olasıyla gözler emekli maaşlarına çevrilmişti, çok yakın zamanda emeklilerde zamlı maaşlarını öğrendiler. Bu gelişme sorasında emekli vatandaşlar ikramiyelerin de zamlanıp zamlanmayacağını merak ediyor. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 18:30
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Zamdan sonra şimdi de ikramiye: Tamı tamına 1.100 TL ödenecek!
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14 milyon emekli vatandaşı yakından, ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Maaşlarının zamlı halini öğrenene emekliler bu yıl ikramiyelerinin ne olacağı konusunu merak ediyor. Tüm emeklilere yılda iki kez ödenen 1.100 TL'lik ödemenin detayları haberde.

emekli

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Yüzde 30'luk maaş zammından sonra, yılda iki kez kurban kesen ve ramazan döneminde emeklilere verilecek ikramiyelerin artacağı beklentisi ön plana çıkmaya devam ederken, daha da artırmaları isteniyor. Asgari emekli maaşı tutarı 5.500 TL idi ancak Nisan ve Haziran aylarında ödenen 1.100 TL'nin artıp artmayacağı merak konusu oldu.

İKRAMİYELERE ZAM GELECEK Mİ?

Bu ayın ilk haftasında ikramiye tutarları gözetilerek SSK ve BAĞ-KUR emeklileri daha yüksek maaş almaya başladı. %30 ücret artışının Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin ne kadar artıracağını öğrenmek istiyorlar. Miktarın artması beklenirken yansımanın hesaplara aktarılması bekleniyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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