SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları dikkat! 3.750 TL ödeme yapılacak: O ödemelere dev zam geldi!







O SOSYAL ÖDEMELERE ZAM GELDİ







Sosyal destek ödemelerine 2023 senesi itibariyle önemli derecede zamlar yapıldı. Peki hangi ödemeler yükseldi? Ödeme şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemelerine 2023 senesi itibariyle maaş zamları doğrultusunda zam yapıldı. Yüzde 30 zam sonrasında yetim ve eşi olmayan kadınların aldığı maaşlar en az 5 bin 500 TL iken 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda yetim ve eşi olmayan kadınların yararlandığı ödemeler yüzde 36.36 oranında artış yaşandı. Eşi vefat eden kadınlara bu maaşların yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor ve 2 bin 250 TL ödeme alırken 3 bin 750 TL ödeme alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşları 7 bin 500 TL oldu ve Nisan ayı itibariyle emekli maaşları zamlı haliyle hesaplara yatacak.Aynı zamanda emekli vatandaşlar iki bayram öncesinde de bayram ikramiyesi alıyor ve bayram ikramiyeleri de 2 bin TL olarak belirlendi. Ölüm maaşı alan vatandaşlar da bu zamlardan faydalanıyor. Bu kapsamda ölüm maaşı yüzde 75 oranında alan kişi 1.500 TL, yüzde 50 olan kişi 1000 TL, yüzde 25 olan kişi 500 TL bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Aynı zamanda yüzde 75 ölüm maaşı olan vatandaş bu sene toplam 3 bin TL ikramiye, yüzde 50 alanlar 2 bin TL, yüzde 25 alanlar 1000 TL ödeme almış olacak. Yeni zamlarla birlikte yüzde 75 yetim ve dul maaşı alanlar 5 bin 625 TL maaş, 1.500 TL ikramiye; yüzde 50 oranında maaş alanlar 3 bin 750 TL, 1000 TL ikramiye; yüzde 25 maaş alanlar 1.875 TL maaş alacak. Ölüm maaşından faydalanmak için vefat eden sigortası olan kişinin oranları belli şartlara göre değişkenlik gösteriyor. Çocuğu olan sigortalının vefat etmesi durumunda yüzde 50 maaş oranında ödeme alıyor. Eğer kişinin çocuğu yoksa ve eşine sigorta sebebiyle maaş bağlanmadıysa yüzde 75 oranında ölüm maaşı veriliyor. 18 yaşını geçen; lise eğitimi gören ve 20 yaşını geçen; üniversite öğrencisi olan ama 25 yaşını doldurmayanlar da yüzde 25 ölüm maaşı ödemesi alıyor. Şartları taşıyan kişiler kamu kurumlarına başvuru yapabilir ve sigortalı vefat ederse bir sonraki ay içinde ölüm maaşı ödemeleri de başlatılır.