SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları dikkat! EYT ile emekli olanlara çift haneli maaş müjdesi!

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlarının beklediği düzenleme sonunda yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanları kapsıyor ve yaş sınırı uygulanmıyor. Dilekçelerini verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verebilecekler.
EYT İLE EMEKLİ OLACAKLARA 12.389 TL MAAŞ! SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI… AYRI AYRI BELİRLENDİSabah gazetesinde yer alan haberde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemenin yasalaşmasıyla ilgili olarak mart ayında dilekçe verenlerin Nisan ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle 1.100 lira tutarındaki ikramiye ödemesi alacakları belirtildi. Dilekçe verme süreciyle ilgili olarak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanlar yararlanacak ve yaş sınırı uygulanmayacak. Dilekçeyi Mart ayında herhangi bir gün içinde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler.
EYT'LİNİN YOL HARİTASI
EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yasal şartları karşılayan kişiler emeklilik için işten ayrılma başvurusu yapabilecekler. Sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar önce işyerlerinden "emeklilik" gerekçesiyle ayrılacaklar. Daha sonra e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yapabilecekler. Son olarak, başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Emekliliğe hak kazanan kişilere aylıkları en kısa sürede bağlanacak.
İŞVERENLER NE YAPACAK?EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde normal emeklilik prosedürleri takip edilecek ve işten çıkarma işleminde 8 numaralı kod kullanılacak. İşveren emekli olan çalışanına kıdem tazminatını ödeyecek ve EYT'lilerin kıdem tazminatı için kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya başlayan EYT'liler, 30 gün içinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecekler.
EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR NE KADAR AYLIK ALACAK? Mevcut sistemde emekli maaşları, prim ödeme gün sayısı, hizmet yılı, çalışılan sigorta kolu ve kazanca göre değişebiliyor. Bu nedenle, herkese ayrı maaş bağlanabiliyor ve kişiye özel oluyor. Ancak, asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Ortalama aylık bağlama oranı ise 8 bin 733 liradır. SSK emeklileri için aylık bağlama oranı 7 bin 797 lira, Bağ-Kur emeklileri için 5 bin 811 lira ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar için 12 bin 389 liradır.
EMEKLİLİK BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAĞIM? EYT kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, e-Devlet sistemine girerek "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesini" seçerek yeni başvuru sekmesine tıklayabilirler. Tahsis talep türünde "yaşlılık aylığı"nı seçip sonra başvur butonuna basarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçip sonra açıklama kısmına maaşın alınacağı şube bilgileri yazılabilir. Son adımda ise "ileri" ve "başvur" butonlarına basılarak SGK'ya başvuru yapılabilir. Emeklilik hakkı kazananlara tahsis numarası verilecektir.
ÇOK FAZLA BAŞVURUDA BULUNULMASI NEDENİYLE AYLIKLAR GECİKİR Mİ? EYT düzenlemesi kapsamında, yaş şartının dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar da emeklilik aylığı almaya hak kazanabilecekler. Eğer kişi bugün itibariyle bu şartları sağlayamıyorsa, koşulları tamamladığı tarihten itibaren emeklilik hakkını elde edip, dilekçe tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık alabilecek. BAŞVURU SÜRECİ HERKES İÇİN AYNI MI İŞLEYECEK?
SGK, EYT başvurularının sorunsuz alınması ve işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için gerekli altyapı hazırlıklarını yapmış durumda. Ancak bu yıl için 2 milyon 250 bin kişinin başvuru yapması bekleniyor ve incelemelerin zaman alması nedeniyle ilk aylık ödemesinde gecikme olabilir. Ancak bu gecikme hak kaybı yaratmayacak ve 1 Nisan'dan itibaren toplu ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca, aynı ayda Ramazan Bayramı dolayısıyla yatırılacak 1.100 liralık Bayram ikramiyesi de hesaplara yatırılacak.
AYNI İŞE DEVAM KONUSUNDA HERHANGİ BİR SÜRE SINIRI VAR MI?
Emekli olduktan sonra aynı işyerinde 30 gün içinde yeniden çalışmaya başlayanlar, sosyal güvenlik destek primi desteğinden yararlanabilecekler. Bu destek, çalışmaya başladığınız tarihten itibaren devam edecek. Ancak başka bir işyerinde çalışmaya başlarsanız, prim indirimi sağlanmayacak. EMEKLİLİK DİLEKÇEMİ 3 MART'TA VERİRSEM İLK AYLIĞIMI NE ZAMAN ALIRIM?
Emeklilik başvurusu için dilekçenin 1 veya 31 Mart'ta verilmesi fark etmeyecek. Başvuru yapıldığı takdirde, emekli aylığı Nisan ayından itibaren bağlanacak. EMEKLİLİK DİLEKÇEMİ ELDEN VERMEM DAHA GÜVENLİ OLUR MU?
EYT kapsamındaki başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru süreci takip edilebilecek. Sosyal güvenlik merkezlerine giderek kuyruk bekleme gereksinimi ortadan kalkacak. Başvuru süreci ile ilgili tüm işlemler, e-Devlet üzerinden kolayca takip edilebilecek. PRİM GÜNÜ EKSİĞİMİ AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE TAMAMLAYACAĞIM. EYT'DEN YARARLANABİLECEK MİYİM?
Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden ayrılması gerekenler, SSK (4A) kapsamında çalışanlardır. Emekli Sandığı (4B) kapsamındakiler ise emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabileceklerdir. Dilekçe verilen tarihten sonraki aybaşından itibaren SSK ve Bağ-Kur'lu olanlar emekli aylığı almaya başlayacaklardır. Emekli Sandığı kapsamındakilerden hala görevde olanların aylıkları, ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenecektir. EYT'LİLER DE BİRİKEN İZİNLERİNİN PARASINI ALABİLİR Mİ?
Emekli olup işten ayrılacak olanlar, işyerlerinde biriken ücretlerini ve yıllık izin gibi haklarını da alarak ayrılabilirler. Kullanılmayan yıllık izinlerin son brüt ücret üzerinden ödenmesi zorunludur. Bu ödemenin yapılabilmesi için işverenlerin, izin süresi boyunca ödenmesi gereken ücretleri hesaplayıp, çalışanların kalan yıllık izinlerini ve ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Ödenen izin ücretleri gelir vergisi ve prim kesintilerine tabi tutulacaktır.
EYT İLE EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEM KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİR MİYİM?
EYT kapsamındakilerin işten ayrılması durumunda, işverenlerin kıdem yükünü azaltmak için Kredi Garanti Fonu'ndan destek alabilecekleri belirtiliyor. Ancak aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için iki seçenek söz konusu olabilir. İlk seçenekte kıdem tazminatı alınarak işten ayrılınabilir. İkinci seçenekte ise kıdem tazminatı alınmayıp aynı işyerinde çalışmaya devam edilebilir.