Ramazan ayına giriş yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından vatandaşlara gıdaya erişimin kolaylaşması adına hayat pahalılığının önüne geçebilmek için emeklilere dair zam haberi geldi. Seçim sürecine giriş yapılırken zam açıklamaları da peş peşe geldi. 5.500 TL olan emekli maaşına 2 bin TL zam gelerek en düşük maaşlar 7.500 TL olarak belirlendi. EYT üzerinden emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi için harekete geçildi. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu Nisan ayında en düşük emekli maaşı ile beraber Nisan ayında hesaplarda 9.500 TL olarak belirlendi.
EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 00:45
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları hemen hesabınıza bakın! 9500 TL para yatırılmış olabilir: Az önce duyuruldu
Milyonlarca vatandaşın beklediği haberler peş peşe gelirken en düşük emekli maaşı 7.500 TL olan zamlı emekli maaşları hesaplarda yerini aldı. Kriz ortamında Ramazan ayında emeklilerin cebini rahatlatacak ikramiye ödemesi geldi. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı çalışanları hemen hesabını kontrol etsin.
EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 00:45