EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 00:45

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları hemen hesabınıza bakın! 9500 TL para yatırılmış olabilir: Az önce duyuruldu

Milyonlarca vatandaşın beklediği haberler peş peşe gelirken en düşük emekli maaşı 7.500 TL olan zamlı emekli maaşları hesaplarda yerini aldı. Kriz ortamında Ramazan ayında emeklilerin cebini rahatlatacak ikramiye ödemesi geldi. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı çalışanları hemen hesabını kontrol etsin.

EKONOMİ
05 Nisan 2023 - 00:45
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları hemen hesabınıza bakın! 9500 TL para yatırılmış olabilir: Az önce duyuruldu
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Ramazan ayına giriş yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından vatandaşlara gıdaya erişimin kolaylaşması adına hayat pahalılığının önüne geçebilmek için emeklilere dair zam haberi geldi. Seçim sürecine giriş yapılırken zam açıklamaları da peş peşe geldi. 5.500 TL olan emekli maaşına 2 bin TL zam gelerek en düşük maaşlar 7.500 TL olarak belirlendi. EYT üzerinden emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi için harekete geçildi. Asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu Nisan ayında en düşük emekli maaşı ile beraber Nisan ayında hesaplarda 9.500 TL olarak belirlendi.

EYT'LİLERDE YARARLANABİLECEK

En düşük emekli maaşına yapılan zamla beraber 1 milyon 600 bin EYT'li etkilenirken SSK, Bağkur'lular başta olurken memurlar mesaiye devam ifadeleri kullanıldı. EYT üzerinden emekli olacak vatandaşlar faydalanabilecek. SSK'lı EYT'lilerin maaşları 17-26 Nisan arasında olurken Bağkur ise 25-28 Nisan tarihinde hesaplarda yer alacak.



EYt memur emeklileri

EYT'Lİ MEMURLAR EMEKLİLİK İSTEMİYOR

EYT'li memurların emeklilik başvurularında bulunmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin hak edenlerin hepsi emekli olmak istemediği belirtilirken toplu sözleşmede enflasyon farkları refah payı verildi. Kamu çalışanları için hizmetli kadrosuna en düşük maaş 12 bin TL olurken öğretmen, polis ve diğer kamu görevlileri ise 20 bin TL üzerinde maaşa sahip olacak.

TÜİK VERİLERİ

TÜİK enflasyon verileri açıklanırken enflasyon oranı Mart ayı içerisinde yüzde 2,29 oranında olurken yıllık yüzde 50.51 olarak kayıtlarda yer aldı. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise 6 ayda zam uygulanırken emeklilik zam oranları enflasyon verileri ise 3 aylık zam yüzde 12.52 olarak belirlendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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