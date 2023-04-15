SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu detaya dikkat! Tarih açıklandı: Tüm emeklilere 9500 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Bayram öncesi sevindiren haber!

Yarın, 4A, 4B, 4C veya EYT emeklisi fark etmeksizin tüm emekliler, en az 9500 TL karşılıksız ödeme alacaklar. Emekliler, zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini büyük bir heyecanla beklerken, beklenen ödeme tarihi öne çekildi ve yarın hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün yaptığı sürpriz açıklama ile emekliye ödeme tarihlerini erken getirdi. Bu ödemenin en az miktarı ise 9500 TL olarak belirlendi. Yarın, emeklilerin yüzü gülecek.
Yarın, emekli olan herkes (4A, 4B, 4C veya EYT emeklisi fark etmeksizin) en az 9500 TL karşılıksız ödeme alacaklar. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beklenen ödeme tarihini öne çekerek bugün sürpriz bir açıklama yaptı. Emekliler, zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerini beklerken, bu karşılıksız ödeme yarın hesaplarına yatacak. Milyonlarca emekli vatandaş, zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ödeme tarihlerini duyurmuştu. Ancak bugün, sürpriz bir açıklama yapılarak emeklilerin ödeme tarihleri öne çekildi. Bu karar, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT’li fark etmeksizin tüm emeklileri kapsıyor. Milyonlarca emekli, yarından itibaren ödemelerini cebine koyacaklar. En düşük ödeme miktarı ise 9.500 TL olarak belirlendi. Son dakika haberine göre, Çalışma Bakanlığı emeklilere yönelik yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, emeklilere ödenen maaşların yanı sıra bayram ikramiyeleri de erken ödenecek. Bu müjdeli haber, milyonlarca emekli vatandaşı sevindirdi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan en düşük emekli maaşı tutarının 7500 TL olduğu ve bayram ikramiyelerinin 2023 yılı Ramazan Bayramı öncesinde 2000 TL’ye yükseltildiği hatırlatıldı. Emekliler, bu ödemeler sayesinde en düşük maaş bile alsalar toplamda 9.500 TL’yi cebine koyacaklar. Bu sevindirici haber, emeklilerin yüzünü güldürdü.
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan bayramı öncesinde öne çekildiğinden milyonlarca emekli için sevindirici bir haber geldi. SSK emeklileri için ödemeler yarın itibarıyla başlayacak ve tahsis numarasına göre belirlendi. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 veya 3 ise ödeme günü ayın 17, 18, 19 veya 20'sinde, son rakamı 1, 8 veya 6 ise ödeme günü ayın 21, 22 veya 23'ünde, son rakamı 4, 2 veya 0 ise ödeme günü ayın 24, 25 veya 26'sında yapılacak. Bağ-kur emeklileri ve memur emeklileri için de ödeme tarihleri belli oldu. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3 veya 1 ise ödeme günü ayın 25 ve 26'sında, son rakamı 8, 6, 4, 2 veya 0 ise ödeme günü ayın 27 ve 28'inde gerçekleşecek. Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler ise 19/04/2023 tarihinde yapılacak.