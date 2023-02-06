EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 07:00

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Ara zam tarihi açıklandı

SGK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilerinin Ocak zammı sonrasında yeni bir zam kapıda. Emeklilere yeni bir zamlı maaş Mart ayında uygulanacak. İşte tüm detaylar!

EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 07:00
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Ara zam tarihi açıklandı
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Emeklilere sunulan Ocak ayı zammından sonra yeni zam müjdesi geldi! Emeklilerin yeni zamlı maaşı Mart ayı itibariyle uygulanacak. Tüm detaylar için yazımıza göz atmayı unutmayın!

Emeklilere Özel Yeni Zam

Enflasyon ile doğru orantılı olacak şekilde zam almayı bekleyen emeklilere artı olarak refah payı da eklendi. Bu eklentinin üstüne yeni yıl zam oranı %30 olacak şekilde belirlendi. Bu doğrultu içerisinde en düşük emekli maaşı 2023’ten itibaren 5500 TL olarak belirlendi.



emekli maaşı

Emekli maaşına gelen zamlara rağmen, hayat pahalılığının fazla olmasından dolayı büyük değişimler ortaya çıkamadı. Bu durumun iyileştirilmesi için ise vatandaşlar hükümete seslendi. Yapılan çağrıya göre, 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında iyileştirme yapılması talebinde bulunuldu.

EYT Çözüldü

Geçtiğimiz günlerde çözüme kavuşmuş olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 7 – 8 Şubat’ta Meclis tarafından onaylanması planlanıyor. EYT düzenlemesinin onaylanması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir düzenleme daha gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

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2000 Yılı Sonrasında Emekli Olanlara Yeni Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündeme getirmiş olduğu intibak yasasının önceliğinde özellikle de 2000 yılından önce emekli olanların prim kazancı söz konusu. Değişen yasal şartlarıyla 2002 yılından önce emekli olan vatandaşların, 2000 yılı emeklilerinden daha fazla maaş alması durumu bulunmakta. Bu durumun iyileştirilmesi planlanıyor.

Aradaki Fark 1300 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni yasasını ele aldığı konu 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarına 1300 TL kadar bir artış olmasıdır.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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