SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Bu ay 7500 TL daha fazla ödeme yapılacak: IBAN numaranızı kontrol edin!

Nisan ayından itibaren milyonlarca EYT'li emekli olma hakkını elde etti. Bu haberin ardından emeklilik dilekçesi verenlerin sayısı artarken, en düşük emekli maaşı da 7500 TL'ye kadar yükseltildi. Bankalar da emekli vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Garanti Bankası, emekli promosyon ücretleri adına önemli bir adım atarak özel fırsatlar sunuyor. Ayrıntılar haberimizde... Garanti Bankası, emekli promosyon ücretleri adına önemli bir adım atarak özel fırsatlar sunuyor. Garanti Bankası, promosyon taahhütnamesini imzalayan emekliye 3 yıl boyunca maaşını buradan alma sözü veren kişilere 3 gün içinde ödeme yapacağını duyurdu.
Nisan ayında Garanti Bankası'nın güncellediği emekli promosyon ücretleri, rakiplerini geride bıraktı. Başvuru yapan emekliler, Garanti Bankası'ndan binlerce liralık promosyon alma şansına sahip olacaklar. Garanti BBVA, EYT'lilere ve eski emeklilere özel fırsatlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Garanti Bankası'ndan emekliye ne kadar promosyon ödemesi verileceği, promosyon ücretlerinin nasıl hesaplandığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Promosyon ücretleri, emekli maaşı tutarına, emeklinin bankayla olan ilişkisine ve bankanın belirlediği diğer faktörlere göre değişebilir. Emeklilerin promosyon ücretlerini öğrenmek için banka şubelerine başvurması önerilmektedir.
GARANTİ BANKASI DUYURDU
Garanti Bankası, emekli promosyon miktarlarını belirlediğini duyurdu. 2022 yılında konuşulan emekli promosyonlarına benzer şekilde, 2023 yılında da bankalar arasında promosyon miktarları rekabeti devam ediyor. Garanti BBVA, Nisan ayı boyunca başvuru yapan emeklilere özel olarak yeni promosyon miktarlarını açıkladı. Buna göre, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişilere 4.500 TL, 3.500 TL – 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL – 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara da 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.