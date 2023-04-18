SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Hemen e-Devlet'ten yapın: 10.000 TL verilecek

Emekli vatandaşlar internet üzerinden bankaların promosyon ödemelerini merakla araştırıyor. EYT yasasıyla birlikte bankaların promosyon tutarları da yükseldi ve 10 bin TL seviyesine çıktı. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı. EYT yasası sonrasında emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında ise bankaların da promosyon tutarları yükseltildi. Bu kapsamda Akbank güncel emekli promosyon tutarları 7 bin TL seviyesine yükseldi. 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 7 bin TL promosyon ödemesi ve ek olarak 1.500 TL ek chip-para hediyesi verecek.
Denizbank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak, promosyon ödemesinden faydalanmak için 30 Nisan tarihine kadar maaş taşıma işleminin yapılması gerekiyor. Garanti BBVA ise 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 8 bin 500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi ve prim borcu olan vatandaşlara ise yüzde 1.69 oranlı kredi kampanyası sunuyor. ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi ve ek olarak otomatik fatura talimatı veren müşterilere de 1.500 TL ek ödül ödemesi yapıyor. İş Bankası ise emekli maaşını 30 Nisan tarihine kadar bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerine 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.