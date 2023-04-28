SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Hemen o bankanın şubesine gidin: 9200 TL ödeme yapıyor

EYT yasası sonrası emekli olan vatandaşlar ve mevcut emekliler en avantajlı promosyon ödemesi yapan bankayı merakla araştırıyor. Peki hangi banka emeklilere 9 bin 200 TL promosyon ödemesi yapıyor? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 9 BİN 200 TL PROMOSYON ÖDEMESİEmekliler bankaların promosyon tutarlarını merakla araştırırken QNB Finansbank müjdeli haberi verdi. Banka, emeklilere 9 bin 200 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Promosyondan faydalanmak için maaşın bankaya taşınması gerekiyor. Banka müşterisi olan vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini 0850 222 11 00 numarasından onay vererek emekli maaşını bankaya taşıyabilir. Aynı zamanda en yakın şubeye giderek maaş taşıma işlemleri yapılabileceği gibi internet bankacılığı aracılığıyla da maaş taşıma işlemleri yapılabilir. QNB Finansbank müşterisi olmayan emekliler kimlikleri ile en yakın şubeye giderek maaşlarını taşıyabilir. Aynı zamanda internet bankacılığı ya da e-Devlet şifresiyle Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girerek bağlı olunan bankada değişiklik yapılabilir.
QNB Finansbank emekli vatandaşlara 8 bin TL'ye varan nakit promosyon ve emekli kredi kartına özel 1.200 TL indirim uygulayarak 9 bin 200 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Aynı zamanda bütün ATM'lerden para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama işlemleri ayda iki kere ücretsiz şekilde yapılabilecek. Emekliler mobil uygulama üzerinden EFT ve havale işlemlerini ücretsiz yapabilecek, şubelerde sıra önceliği, çağrı merkezinde öncelik, emekli kredi kartı kullananlar için ilk sene aidat ücreti alınmaması gibi avantajlardan da faydalanabilecek. Bir sene sonunda emekli müşteri kart borçlarını düzenli ödemiş ve otomatik fatura talimatı verdiyse aidat ücretinden muaf tutulmaya devam edilecek. CardFinans emekli kredi kartı alan müşteriler market ve eczane harcamalarında senede 1.200 TL'ye varan indirimlerden de faydalanacak. Emekli maaşını bankaya taşıyıp 3 sene bankada kalma taahhüdü veren bütün emekli müşteriler bankanın promosyon ödemesi ve birçok avantajından da faydalanabilecek.