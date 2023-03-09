SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Maaşınızı hesaplayın: Bu banka 7500 TL ödeme yapacak!

Emekliler için bazı düzenlemeler yapıldı ancak EYT
sözleşmesi sonrası bankalar duyuru güncellemesi yaptı. Kamu bankalarının peşini bırakmamak isteyen bankaların EYT üyelerine promosyon ücreti ödemeye başlayacaklarını açıklamasının ardından detayları öğrenmek için araştırmalara hız kazandırdı.
Özel bankaların EYT üyesine promosyon ödediğinin açıklanmasının ardından bu limitlerin ne kadar yüksek olduğu sorulmaya başlandı. Yeni emekli olmuş insanları bankalarına çekmek isteyen finans
kuruluşları promosyon konusunda meraklarını gidermek için internet üzerinden araştırmaya başladı. Özel bankaların EYT’li vatandaşlar için sunduğu avantajlar neler, hangi banka 7500 Türk Lirası veriyor, başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar….
EYT’LİLERE YÜZ GÜLDÜREN PROMOSYONLAR!
EYT üyelerine yüzlerini güldürecek güzel teklifler vaat ediliyor. Devlet bankalarından sonra sadece özel bankalarda da emekliler için ödeme yapacağının müjdesini verdi. Ayrıca EYT üyelerinin özel bankalarına baktığımızda ödemelerin rekor seviyelere ulaşacağı iddiası vardı. Bankaların satış promosyonu ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Milyonlarca EYT üyesini memnun eden güzel indirim ödemelerinin yapıldığı öğrenildi. Kampanya güncellemelerinin özel bankalar tarafından tekrar yapılıp sunulacağı açıklanınca birçok vatandaşta paniğe neden oldu. Vatandaşların emekli olma hakkı var ama öte yandan banka müşterisi olduklarında ancak emekli olduktan sonra özel promosyon ödeneği alacaklar. Oldukça avantaja sahip olan yeni emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesidir.
ÖZEL BANKALAR EMEKLİ İÇİN PROMOSYON VERİYOR
EYT düzenlemesinden sonra özel bankalar kampanya yeniliklerinin yolunu buldu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen EYT yönetmeliği ile yeni emekli olan vatandaşlara aylık maaş ödenecek. Bankalardaki bu açıklamanın ardından yeni emekli olan kişileri şubelerine yönlendirmek için çok sayıda özel kredi
paketine yer verdi. Bankaların özel kredi paketleri ve kampanyaları ile ilgili yaptığı çok önemli yeniliklerin ardından emekliler birçok yerden nakit akışı sağlamaya başlıyor. Hangi özel bankaların EYT promosyon fırsatı sunduğuna bakıldığında birçok finans kuruluşunun harekete geçtiği görülüyor. Akbank, Garanti Bankası ve Denizbank özel bankalar olarak kampanyalarını yüksek tutarak yeni müşteriler kazanmaya çalışıyorlar.
AKBANK, GARANTİ VE DENİZBANKTAN EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, Garanti ve Denizbank emeklilere özel kampanyalarını açıkladı. Üç bankanın önceden yaptığı promosyon duyurularının ardından ne kadar ve kaç yıl sonra ödeneceği belli oldu. Bu nedenle 7500 Türk Lirasına varan kampanyalardan yararlanma hakkı bu açıklamalar kapsamındadır. Bankaların tekliflerden almak istedikleri en önemli şartlardan biri bankadan üç yıl süreyle şart alma zorunluluğudur. Bankanın belirttiği bu şartlar yerine getirildiği takdirde bir yandan emekli maaşı ile birleştiğinde düzenli maaş almaya hak kazanırken diğer yandan terfilerden yararlanırsınız. Ayrıca üç özel bankanın başlattığı teklifin yenilikleri sayesinde 7500 Türk Lirasına kadar ödeme yapmak mümkün. Garanti Bankası, Denizbank ve Akbank'ta yüksek indirimli ödemelerden yararlanma ve bankadan emekli maaşı alma fırsatınız var.