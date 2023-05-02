EKONOMİ
02 Mayıs 2023 - 17:30

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Nakit destek duyurusu yapıldı: Başvuranlara 70 bin TL ödeme var

Emekliler için son zamanlarda sürekli yenilenen kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez kampanya PTT tarafından geliyor. 4A, 4B,4C emeklisi olanların dikkatine. Detaylar açıklamadı.

EKONOMİ
02 Mayıs 2023 - 17:30
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Nakit destek duyurusu yapıldı: Başvuranlara 70 bin TL ödeme var


Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için PTT'den kampanya duyuruldu. Şartlar sağlanıyorsa ödemeler mayısın ilk haftasında verilecek. İşte emekli kampanyası haberimizde.

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PTT'DEN EMEKLİYE DESTEK



Ekonomik zorluklar çeken vatandaşa destekler devam ederken, yeni kampanya PTT tarafından açıklandı. Emekli maaşı alanlar başvurularını yaparak bu destekten yararlanabilir. SSK, BAĞ-KUR memur emeklisi olanlar aynı zamanda EYT emeklisi olanlar bundan yararlanabilecek. Ayrıca PTT düşük faizli kredi fırsatları da sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi fırsatı sunan PTT bu kampanya ile dikkat çekti. Düşük faizle 70 Bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor.

BAŞVURULAR NASIL SAĞLANACAK

PTT'nin emekliler için sağladığı bu kampanyadan yararlanmak isteyenler öncelikle emekli maaşlarını ;PTT şubelerine taşımalıdır. Daha sonra şubeden kampanaya başvurularını tamamlayabilirler. Bir diğer başvuru şekli ise, Aktif Bank. Aynı zamanda PTT kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp emekli yazarak 5030'a SMS gönderebilirler.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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