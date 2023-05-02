SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Nakit destek duyurusu yapıldı: Başvuranlara 70 bin TL ödeme var

Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için PTT'den kampanya duyuruldu. Şartlar sağlanıyorsa ödemeler mayısın ilk haftasında verilecek. İşte emekli kampanyası haberimizde.
PTT'DEN EMEKLİYE DESTEK
Ekonomik zorluklar çeken vatandaşa destekler devam ederken, yeni kampanya PTT tarafından açıklandı. Emekli maaşı alanlar başvurularını yaparak bu destekten yararlanabilir. SSK, BAĞ-KUR memur emeklisi olanlar aynı zamanda EYT emeklisi olanlar bundan yararlanabilecek. Ayrıca PTT düşük faizli kredi fırsatları da sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi fırsatı sunan PTT bu kampanya ile dikkat çekti. Düşük faizle 70 Bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor.