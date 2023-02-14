SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Tek seferlik 9.700 TL para ödenecek! Sizin de hakkınız var mı hemen öğrenin!







EYT’Lİ 4C SSK, BAĞKUR, EMEKLİ AYLIĞINA EK EN AZ 9 BİN 700 TL ÖDEME! TC KİMLİK NO SON RAKAMINA GÖRE ATM’DEN ALABİLİRSİNİZ!







EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI %30 OLDU

Kararlaştırılan en düşük emekli maaşının %57 oranında artırılmasıyla, Ocak 2023'te milyonlarca emekli ve memurun aylığına %30 oranında zam yapılmış ve emeklilerin hesaplarına en az 9.700 TL ödeme yapılacak. ATM'den çekmek için TC kimlik numarasının son rakamına göre başvuru yapılması gerekiyor. Bu kararla, emekli maaşının %57 oranında artırılarak 5500 TL'den 3500 TL'ye çıkarılmasıyla beraber, emeklilere maddi destek sağlanmıştır. Ayrıca, en az 9.700 TL'lik ödeme yapılmasıyla birlikte, emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmesi kolaylaşacak.20 Ocak 2023 itibariyle, Emekli ve Memurların aylık maaşına %30 oranında zam yapılmış olup, yaklaşık 20 milyon kişinin de ek gösterge artışından faydalanması planlanmıştır. Ek olarak, emeklilere bankalardan en az 9.700 TL karşılıksız ve geri ödemesiz ödeme yapılacaktır. Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, en düşük emekli maaşı %57 oranında artışla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye çıkarılmıştır.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon oranı %15.4 olarak ölçülmüştür. Memur ve emekli maaşlarındaki artış ise %16.48 olarak belirlenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarında %30'luk bir artışın Refah Payıyla birlikte gerçekleşeceğini duyurmuştur. 2023 yılında memur ve emekli maaşlarının tek kazanımı da bu olmayacaktır.Geçtiğimiz yıl çıkan ve 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yasa, memur ve memur emeklileri tarafından uzun zamandır bekleniyordu. Yasa ile birlikte tüm unvanlarda ek gösterge artışı 600 puan olarak belirlendi, oysa bazı meslek gruplarında bu artış 1400 puana çıktı. Bu değişiklikler ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşları da değişti. 600 puan ek gösterge artışına sahip unvanlarda maaş artışı 260 TL oldu. Ancak 25 yılı hizmeti olanlara 2115 TL ek zam ve 30 yıl hizmeti olanlara ise 2240 TL ek zam yapılacak.2020 yılında emeklilere yapılan maaş artışına ek olarak bayram ikramiyeleri de artırılmış durumda. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan bayram ikramiyesi tutarı bu yıl da artırılacak. Bankaların emeklilere yönelik promosyon rekabeti de sürüyor ve 20.000 TL'ye kadar çıkabilecek ikramiyeler bekleniyor. Ayrıca yaşa takılanlar düzenlemesinin de hayata geçmesiyle emeklilikte ek avantajlar elde edilebiliyor.