SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri o bankaya akın edecek! Hafta sonuna kadar gelen 15.000 TL ödemeyi cebine koyacak: Bankadan duyuru yapıldı

Bu ay, EYT (Erken Emeklilik Hakkı) sahipleri ilk maaşlarını alacaklar ve bu durum emekli promosyon araştırmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarının yanı sıra bankaların verdiği promosyonlar da emeklilerin ilgisini çekiyor. Ziraat Bankası, tercih edilmesi halinde Nisan ayında emekliye tek seferde 15 bin lira ödeme yapacak. Nisan ayı, emekli ayı olarak ilan edildi ve emekli vatandaşlar, yeni promosyonlardan faydalanma hakkı kazanacaklar. EYT Yasası ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor ve bu durum bankalar için de büyük bir müşteri potansiyeli sağlıyor. Ziraat Bankası, diğer bankalar gibi yüksek rakamlar vermek yerine önceki yılki promosyon miktarını koruyacaklarını açıkladı. İlk maaşın Nisan ayında ödeneceği belirtilirken, deprem nedeniyle TBMM'nin kapanması sonrasında EYT tasarısı rafa kalkmıştı. Ancak TBMM faaliyetlerine başlayınca tasarı onaylandı ve emekli adayları şimdi Nisan ayındaki ödemeleri bekliyorlar.
MART AYINDA BAŞVURULAR YAPILDI, NİSAN AYINDA ÖDEMELER YAPILACAK
Mart ayında başlayan başvuruların ardından Nisan ayında ilk işlemler tamamlandı ve bakanın açıklamasına göre ilk maaşlar da Nisan ayında ödeneceği belirtildi. Bu iddialar bakanlık tarafından da doğrulandı.
EMEKLİLER ZAMLARINI BU AY ALACAKLAR
Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında ilk zamlı ödeme bu ay yapılacak. Bayram ikramiyeleri de emekli maaşı ile birlikte yatırılacağı göz önünde bulundurulursa, emekli bu ay hiçbir işlem yapmadan en az 9.500 TL maaş alacak.
ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİ YOĞUNLUK YAŞAYABİLİR
Ziraat Bankası, emekli maaşını almaya karar veren herkesin anında promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için sözleşme imzalaması gerektiğini bildirdi. Bu durumda Ziraat Bankası şubelerinin yoğunluk yaşaması bekleniyor.