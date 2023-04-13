Finans
13 Nisan 2023 - 23:15

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri o bankaya akın edecek! Hafta sonuna kadar gelen 15.000 TL ödemeyi cebine koyacak: Bankadan duyuru yapıldı

EYT (Erken Emeklilik Hakkı) talep edenler bankaların promosyon tekliflerine büyük ilgi gösteriyor. Son zamanlarda, emekli promosyonları konusunda birçok banka yeni güncellemeler yapmaya başladı. İşte detaylar...

Finans
13 Nisan 2023 - 23:15
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri o bankaya akın edecek! Hafta sonuna kadar gelen 15.000 TL ödemeyi cebine koyacak: Bankadan duyuru yapıldı
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Bu ay, EYT (Erken Emeklilik Hakkı) sahipleri ilk maaşlarını alacaklar ve bu durum emekli promosyon araştırmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarının yanı sıra bankaların verdiği promosyonlar da emeklilerin ilgisini çekiyor. Ziraat Bankası, tercih edilmesi halinde Nisan ayında emekliye tek seferde 15 bin lira ödeme yapacak. Nisan ayı, emekli ayı olarak ilan edildi ve emekli vatandaşlar, yeni promosyonlardan faydalanma hakkı kazanacaklar. EYT Yasası ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor ve bu durum bankalar için de büyük bir müşteri potansiyeli sağlıyor. Ziraat Bankası, diğer bankalar gibi yüksek rakamlar vermek yerine önceki yılki promosyon miktarını koruyacaklarını açıkladı. İlk maaşın Nisan ayında ödeneceği belirtilirken, deprem nedeniyle TBMM'nin kapanması sonrasında EYT tasarısı rafa kalkmıştı. Ancak TBMM faaliyetlerine başlayınca tasarı onaylandı ve emekli adayları şimdi Nisan ayındaki ödemeleri bekliyorlar.

MART AYINDA BAŞVURULAR YAPILDI, NİSAN AYINDA ÖDEMELER YAPILACAK

başvuruü



Mart ayında başlayan başvuruların ardından Nisan ayında ilk işlemler tamamlandı ve bakanın açıklamasına göre ilk maaşlar da Nisan ayında ödeneceği belirtildi. Bu iddialar bakanlık tarafından da doğrulandı.

EMEKLİLER ZAMLARINI BU AY ALACAKLAR

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Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında ilk zamlı ödeme bu ay yapılacak. Bayram ikramiyeleri de emekli maaşı ile birlikte yatırılacağı göz önünde bulundurulursa, emekli bu ay hiçbir işlem yapmadan en az 9.500 TL maaş alacak.

ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİ YOĞUNLUK YAŞAYABİLİR

ziraat bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşını almaya karar veren herkesin anında promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için sözleşme imzalaması gerektiğini bildirdi. Bu durumda Ziraat Bankası şubelerinin yoğunluk yaşaması bekleniyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU YENİLENDİ

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon ödemelerini güncelledi. Buna göre, 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL ödeme yapılacak.

EMEKLİLER EN AZ 15 BİN TL ALACAKLAR

Ziraat Bankası'na Nisan ayı emekli maaşı yatmadan giden emekli, emekli maaşına ek promosyon ödemeleri ve bayram ikramiyeleri dahil olmak üzere en az 15 bin lira ödeme alacak.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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