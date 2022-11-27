EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 22:01

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 3.500, 5.000 TL ödeniyor! Ziraat Bankası'na hemen müracaat edin

Ziraat Bankası SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine tek seferlik 3.500 TL, 5.000 TL ödeme yapılacak. Başvurular devam ediyor.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 22:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 3.500, 5.000 TL ödeniyor! Ziraat Bankası'na hemen müracaat edin


Emeklilere promosyon ödemeleri devam ediyor. Özel bankalar arasındaki promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Başvuru sürelerinin uzamasıyla yeniden gündemde yer tutan emekli promosyon kampanyalarında en çok araştırılanlardan biri Ziraat Bankası’nın promosyon ödemeleri oldu. Emeklilerin büyük bir çoğunluğu maaşını Ziraat Bankası’ndan alıyor. Mevcut müşteriler için Ziraat Bankası’nın emekli promosyon ödeme tutarları açıklandı.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın emekli promosyon miktarları özel bankalardan daha geç açıklandı. Geçtiğimiz ay SGK tarafından 19 banka ile imzalanan sözleşme ile Ziraat Bankası’nın vereceği promosyon tutarları da belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan almaya devam edecek emekli müşterilerin alacağı ödeme tutarları şu şekilde olacak;



Emekli maaşı 3 bin 500 liranın altında olanlara 3 bin TL,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilerin promosyon alabilmeleri için başvurularını Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden, internet bankacılığından, SMS ile ya da müşteri iletişim merkezlerinden yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası’nın emekli promosyonları için başvurular 18 Ekim tarihinde başladı. Başvurularını tamamlayan emekliler promosyon ödemelerini 1 Kasım’dan itibaren almaya başladılar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi
Vergi kaçakçılarına af yok! 2.916 adet vergi suçu raporu savcılığa verildi
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu
Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
Emeklilere ikramiye müjdesi! TÜFE zammı geliyor 2023'te 5.000 TL ödenecek
18 yaşından büyük herkese! 40.000 TL krediyi şimdi çek seneye öde! Başvurular...
18 yaşından büyük herkese! 40.000 TL krediyi şimdi çek seneye öde! Başvurular...
Son Haberler
TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı! Milyonlar bekliyordu, nefesler tutuldu!
TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı! Milyonlar bekliyordu, nefesler...
Bizimkiler dizisinin ' Almancı Ulviye'si hayatını kaybetti! Güzin Çorağan kimdir, ölüm nedeni ne?
Bizimkiler dizisinin ' Almancı Ulviye'si hayatını kaybetti! Güzin...
Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi! Tamer Karadağlı TRT dizisine başrol oldu
Usta oyuncu Tamer Karadağlı uzun zaman sonra ekranlara merhaba dedi!...
Survivor İlayda Şeker 'Şeker' gibi gelin oldu! İkinci düğünde paralar havada uçuştu, ünlü isimler akın etti!
Survivor İlayda Şeker 'Şeker' gibi gelin oldu! İkinci düğünde paralar...
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bornozlu paylaşım yaptı! Afra Saraçoğlu'nun bu pozları çok konuşulacak! Bu fotoğraflar sonrası instagram resmen karıştı
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bornozlu paylaşım yaptı! Afra Saraçoğlu'nun...
Çantasını alan BİM'e koşuyor! BİM 2 Aralık Cuma 2022 kataloğu indirimi patlattı: Kapaklı tencere 24,90 TL'ye satılacak!
Çantasını alan BİM'e koşuyor! BİM 2 Aralık Cuma 2022 kataloğu...
65 yaş üstüne bir ücretsiz imkan daha! Bakanlık açıkladı artık bu aşılar ücretsiz yararlanma imkanı!
65 yaş üstüne bir ücretsiz imkan daha! Bakanlık açıkladı artık...
Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı! Acun Ilıcalı'ya öyle şeyler söyledi ki ortalık fena karışacak
Adı Hadise'yle aşk iddialarına karışan Reza Zarrab hedef şaşırttı!...
Merve Boluğur ve Mert Aydın sadece 40 gün evli kalabildi! Çiçeği burnundan çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı
Merve Boluğur ve Mert Aydın sadece 40 gün evli kalabildi! Çiçeği...
İstanbul ilk ciddi kış provasına giriyor: Tarih verildi!
İstanbul ilk ciddi kış provasına giriyor: Tarih verildi!
1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddiasına Darphane'den yanıt: İddialar gerçek dışı!
1 TL'nin maliyeti 3 TL oldu' iddiasına Darphane'den yanıt: İddialar...
YKS sınavına erken seçim engeli! ÖSYM sınav takvimini geri çekince muhalefetten tepkiler çığ gibi büyüdü
YKS sınavına erken seçim engeli! ÖSYM sınav takvimini geri çekince...
Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa yayın tarihi belli oldu
Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa...
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Motorinde ibre aşağı yönlü düşüyor: Bu gece 82 kuruş indirim!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!
Bebek bekleyen Aslı Enver'den pişmanlık itirafı!