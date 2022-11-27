SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 3.500, 5.000 TL ödeniyor! Ziraat Bankası'na hemen müracaat edin







Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?







Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilere promosyon ödemeleri devam ediyor. Özel bankalar arasındaki promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Başvuru sürelerinin uzamasıyla yeniden gündemde yer tutan emekli promosyon kampanyalarında en çok araştırılanlardan biri Ziraat Bankası’nın promosyon ödemeleri oldu. Emeklilerin büyük bir çoğunluğu maaşını Ziraat Bankası’ndan alıyor. Mevcut müşteriler için Ziraat Bankası’nın emekli promosyon ödeme tutarları açıklandı.Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın emekli promosyon miktarları özel bankalardan daha geç açıklandı. Geçtiğimiz ay SGK tarafından 19 banka ile imzalanan sözleşme ile Ziraat Bankası’nın vereceği promosyon tutarları da belli oldu. Buna göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan almaya devam edecek emekli müşterilerin alacağı ödeme tutarları şu şekilde olacak;Emekli maaşı 3 bin 500 liranın altında olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilerin promosyon alabilmeleri için başvurularını Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden, internet bankacılığından, SMS ile ya da müşteri iletişim merkezlerinden yapılabilmektedir. Ziraat Bankası’nın emekli promosyonları için başvurular 18 Ekim tarihinde başladı. Başvurularını tamamlayan emekliler promosyon ödemelerini 1 Kasım’dan itibaren almaya başladılar.