SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine kallavi ödeme! 3 gün içerisinde 19.000 TL toplu para ödeniyor!

Bu yıl bankalar emekliler için sürekli olarak promosyon kampanyaları düzenliyorlar. Halk Bankası da bu bankaların başında geliyor. Emeklinin yüzünü güldürecek güzel haberi Halk Bankası duyurdu. Detaylar haberimizde…
4A, 4B, 4C'LİYE MÜJDE! PROMOSYON ÖDEMELERİ 19.000 TL OLARAK 17-18 NİSAN DA HESAPLARINIZDA OLACAK
Emekliler için promosyon kampanyası 17-18 Nisan arası hesapların da olacak. Bu promosyon 4A, 4B, 4C ve EYT
emeklileri için geçerlidir. 19.000 TL nakit anında hesabınıza geçecektir. Detaylar için tıklayınız... Tüm bankalar promosyon kampanyalarına her gün bir yenisini ekliyorlar. Memurlar ve emekliler bankalardan müjdeli haber
bekliyor. Bugün bir anlaşma daha yapıldı. 19.000 TL promosyon bedelinin tamamı ödenecektir. Aynı zamanda ödemeler, başvuru şartı aranmaksızın 17-18 Nisan tarihleri arasında çalışanların banka hesaplarına yatırılacaktır.
EMEKLİLERE BANKALARIN VERDİĞİ PROMOSYON ÖDEMELERİ FİYATLARI ARTTIRILACAK
Bu bağlamda, memurlara promosyon ödemesi olacaktır. Emekliler için üç yılda 7500 Türk Lirası ile 10 bin Türk Lirası arasında dalgalanan bu fiyatın memurlar için daha yüksek olduğu söyleniyor. İşçiler için, üniversiteler, sendikalar ve devlet daireleri, işçi promosyon anlaşmalarını sonuçlandırmak için işverenlerle görüşmeler yaptı. 17-18 Nisan tarihleri arasında 19 bin Türk Lirası promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı açıklandı. Çalışanların promosyon başvurusunda bulunmaları gerekmemektedir. Sözleşme yapıldı ödemeler hesaplarına net olarak aktarılacaktır.
ÇALIŞANLARA PROMOSYONDA YENİ ANLAŞMA 19.000 TL OLDU.
Müjde, Kozan İlçe Milli Eğitim Genel Müdürlüğü, yeni promosyon sözleşmesi kapsamında yaptığı açıklamada öğretmenlere 19 bin TL'nin üzerinde ödeme yapılacağını duyurdu. Bu sözleşme Halkbank Kozan Şubesi ile Ozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Kozan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank Bankası Kozan şubesi arasında 15 Mayıs, 15 Mayıs ve 15 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan tanıtım sözleşmesi imzalanarak konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bu sözleşme kapsamında personelimize Türk Lirası ödenek verileceği duyurulmuştur. Bu güzel haberin tüm eğitim camiamız için iyi olacağını söyledi.
PROMOSYON ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YANSIYACAK
Yüzlerce kişi nisan ayı promosyon ödemelerini merak ediyor ve araştırıyorlar. Öğretmenler için iyi promosyon anlaşmaları bankalarla imzalanmıştır. Bu Sözleşme kapsamındaki promosyonların ödemesinin Ramazan Bayramı öncesi hesaplara aktarılacağı söyleniyor. Bu yıl Nisan 2023 promosyon ödemelerini yüzlerce kişi bekliyor. Öğretmenler için iyi haber. Öğretmen terfi sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme uyarınca tatil öncesi promosyon ödemeleri hesaplarına yansıtılacaktır. Kozan Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm öğretmenler maaşlarını Halk Bankası'na geçirerek 19.000 TL promosyon ödemesi alabilirler. Sözleşme şartlarına göre promosyon ödemeleri öğretmenlerin hesaplarına anında yatırılacaktır.
2023 YILI İÇİN PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Merakla beklenen Nisan 2023 promosyon ödeme haberinde hem emeklilere hem de memurlara promosyon ödenecek. Emeklilere promosyon ödemeleri, bankanın kendisi tarafından belirlenen bir ücrete dayanmaktadır. Sosyal güvenlik kurumu tarafından belirlenen asgari ve azami tutarlar dikkate alınır. Alt ve üst sınırlar şu şekilde açıklanmaktadır: Maaşı 3.500 Türk Lirasının altında olan emekliler 3.000 Türk Lirası, maaşı 3.500Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında olan emekliler 3.500 Türk Lirası, 3.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında olan emekliler 4.500 Türk Lirası promosyon ikramiyesi almaktadır.