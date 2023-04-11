SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerinin dikaktine! O tarihte 1 maaş ikramiye verilecek: Sadece o ATM'den çekilecek!

13,5 milyon emekliye müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri yeni yıl için zamlı maaşlarını alırken bir yandan da promosyon ve kefilsiz şartsız bir maaş ikramiyesi alma fırsatına sahip olacaklar. Emekliler bu ikramiyeleri ATM’lerden çekebilecekler. Peki, ikramiyeler ne zaman verilecek? SSK ile Bağ-Kur emeklileri ne kadar ikramiye alacak? İkramiye için hangi şartlar aranıyor? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Tüm detaylar haberimizde... SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, maaşlarındaki zamları takip ederken bankaların promosyon tekliflerini de değerlendiriyorlar. Tüm bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapmak için yarış halindeler ve aynı zamanda emeklilere bir maaş ikramiye imkanı da sunuyorlar. Bu fırsattan yararlanmak için, emekli vatandaşlar tek yapmaları gereken, maaşlarını taşıdıkları bankada üç yıl boyunca kalma taahhüdünde bulunmak. Bankalar, promosyon ödemelerinde güncellemeler yapmış durumda.
AKBANK
AKBANK, emekli müşterilerine özel promosyonlar sunuyor. Maaşı 3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 4.200 TL, 3.500 TL-7.499 TL arası alanlara 4.850 TL, 7.500 TL-9.999 TL arasında olanlara 6.250 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde maaş alanlara ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartını ilk kez alan SGK emeklileri, kampanya dönemi boyunca 12 ay boyunca ayda en az 1.000 TL harcama yapmaları halinde toplamda 8.500 TL ödül kazanıyorlar. Bu ödül, 1.500 TL değerinde chip-para olarak veriliyor.
ING
ING Bank, maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arası alanlara 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL-10 bin TL arası olanlara 7 bin 650 TL ve 10 bin TL üzeri maaş alanlara ise 8 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Otomatik Fatura Talimatı veren emeklilere 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı sunmaktadır. Kampanya ise 30 Nisan tarihine kadar geçerlidir.