Finans
04 Nisan 2023 - 10:15

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li emeklilere piyango vurdu! Tek seferlik 18.500 TL toplu para ödenecek! İşte yapılması gereken tek şey

Nisan ayı ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor ve emekli maaşlarındaki artış ve bayram ikramiyelerindeki zamlar heyecan yaratıyor. Bu durumda, emekli olan vatandaşlar Nisan ayı ödemelerinde ne kadar para alacaklar? EYT'liler de Nisan ayında ne kadar ödeme alacaklar? SSK, Bağ-kur ve emekli sandığı ödemeleri de Nisan 2023'te ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Finans
04 Nisan 2023 - 10:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li emeklilere piyango vurdu! Tek seferlik 18.500 TL toplu para ödenecek! İşte yapılması gereken tek şey
TAKİP ETTAKİP ET


Emekliler için yapılan en az maaş zammı ve bayram ikramiyesinin artırılması sonrasında, Nisan ayı ödemelerine ilişkin detaylar merak edilmektedir. Bu ödemeler kapsamında SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve EYT’lilerin ne kadar ödeme alacağı netleşmiştir. Ayrıca Ramazan ayında yapılacak olan emekli ikramiyesi de bu ödemeler arasında yer almaktadır. Nisan ayında emeklilere yapılacak tüm ödemelerin detayları şöyledir:

Nisan ayı ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor ve emekli maaşlarındaki artış ve bayram ikramiyelerindeki zamlar heyecan yaratıyor. Emekli maaşlarındaki artışla birlikte bayram ikramiyeleri de 900 TL artarak 2.000 TL olacak. Bu durumda, emekli olan vatandaşlar Nisan ayı ödemelerinde ne kadar para alacaklar? EYT'liler de Nisan ayında ne kadar ödeme alacaklar? SSK, Bağ-kur ve emekli sandığı ödemeleri de Nisan 2023'te ne kadar olacak?



PARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en az emekli maaşının 2 bin TL artarak 7 bin 500 TL olması teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalara yönelik yapılan değişikliklerle birlikte Ramazan ve Kurban bayramları için verilen 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi de 2.000 TL'ye çıkarıldı ve toplamda 4 bin TL'ye kadar bayram ikramiyesi ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

ÖDEMELER 1 NİSAN İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

PARA

Onaylanan teklifle birlikte en az emekli maaşı ödemesinin 7.500 TL olması, malullük, yaşlılık, ölüm aylığından faydalanan kişiler için de geçerli olacak.

2023 emekli zamlı maaş ödemeleri için normal dönemlerde yapılan emeklilik başvuruları SGK tarafından maksimum 2 haftada sonuçlandırılıyor. Ancak EYT’nin onaylanması sonrası yoğun bir müracaat olması nedeniyle ödemelerin sarkabileceği tahmin ediliyor. SGK, bu durumda ek mesai ödemeleri yapacaklarını duyurdu.

1 Nisan itibarıyla başlayacak olan ödemelerin en kısa sürede yatırılması bekleniyor. Ödemelerin geç yatması halinde ise herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağı ifade ediliyor.

Emeklilerin alacakları zamlı maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyeleri ve bankalardan alacakları promosyonlarla birlikte, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar 18.500 TL'ye kadar toplu ödemelerden yararlanabilecekler.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ