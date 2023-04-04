SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li emeklilere piyango vurdu! Tek seferlik 18.500 TL toplu para ödenecek! İşte yapılması gereken tek şey

Emekliler için yapılan en az maaş zammı ve bayram ikramiyesinin artırılması sonrasında, Nisan ayı ödemelerine ilişkin detaylar merak edilmektedir. Bu ödemeler kapsamında SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve EYT’lilerin ne kadar ödeme alacağı netleşmiştir. Ayrıca Ramazan ayında yapılacak olan emekli ikramiyesi de bu ödemeler arasında yer almaktadır. Nisan ayında emeklilere yapılacak tüm ödemelerin detayları şöyledir: Nisan ayı ödemelerine ilişkin araştırmalar devam ediyor ve emekli maaşlarındaki artış ve bayram ikramiyelerindeki zamlar heyecan yaratıyor. Emekli maaşlarındaki artışla birlikte bayram ikramiyeleri de 900 TL artarak 2.000 TL olacak. Bu durumda, emekli olan vatandaşlar Nisan ayı ödemelerinde ne kadar para alacaklar? EYT'liler de Nisan ayında ne kadar ödeme alacaklar? SSK, Bağ-kur ve emekli sandığı ödemeleri de Nisan 2023'te ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en az emekli maaşının 2 bin TL artarak 7 bin 500 TL olması teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalara yönelik yapılan değişikliklerle birlikte Ramazan ve Kurban bayramları için verilen 1.100 TL'lik ikramiye ödemesi de 2.000 TL'ye çıkarıldı ve toplamda 4 bin TL'ye kadar bayram ikramiyesi ödemesi yapılması kararlaştırıldı.