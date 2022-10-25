EKONOMİ
25 Ekim 2022 - 17:47

SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL yatıracak

3 kamu bankasından biri olan Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından maaş alanların hesabına 5000 TL yatırılacak.

EKONOMİ
25 Ekim 2022 - 17:47
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL yatıracak


Emekli Sandığı, SGK ve Bağkur’dan maaş alan kişiler için önemli bir duyuru yapıldı. Maaşı 3500 TL ve üzerinde olan kişilerin hesabına 5 bin TL yatırılacağı açıklandı. Devlet bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan maaş alan emekliler için yapılan duyuruda, maaş miktarlarına göre hesaplarına para yatırılacağı ifade edildi.

SGK emeklilerinin hesabına 5000 TL yatırılacak

Bankaların emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ederken özel bankalar arasındaki yarışa kamu bankaları da katıldı. Bilindiği üzere Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı zammı yapılmıştı. Zammın ardından özel bankalar peş peşe maaş promosyon kampanyalarını yayınladı.



Emekli Sandığı, SGK ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca kişi maaşını kamu bankalarından alıyor. Geçtiğimiz yıllarda kamu bankaları promosyon ödemelerinde en fazla 750 TL ödüyordu. Ancak özel bankaların kampanya yarışı ve maaşlara yapılan zam nedeniyle kamu bankaları da promosyon tutarlarını güncelledi.

Vakıfbank kampanya

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl taahhüt için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamaya göre hali hazırda emekli maaşını Vakıfbank’tan alan emekliler, taahhüt sürelerini uzatmaları halinde 5 bin liraya kadar ödeme alabilecekler.

En az 3500 TL maaşı olanlara ödenecek

19 banka ve SGK arasında imzalanacak protokol ile emekli maaşına göre promosyon tutarları güncelleniyor.

Buna göre maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 3 bin, ,

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arası olanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olanlara 4 bin 500 TL,

10 bin lira ve üzeri maaş alanlara ise 3 yıllık sözlerine karşılık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Emekli maaşını Vakıfbank’tan alan kişilerin, bankalarına 3 yıl maaş taşımama sözü vermesi gerekiyor. bu sözü verdikleri takdirde ilk maaşlarına ek olarak 5 bin liraya kadar ödeme alabilecekler.

Öte yandan emekli maaş promosyonlarının Kasım ayında imzalanacak yeni protokolle yeniden güncellenmesi bekleniyor. Vatandaşların promosyon ödemeleri için en yakın Vakıfbank şubesine başvuru yapmaları ya da Vakıfbank ATM cihazları ile Vakıfbank Mobil Bankacılık uygulaması ile yapması mümkün kılınmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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