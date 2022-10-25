SSK, Bağkur, Emekli Sandığından maaş alanlar! Vakıfbank 5000 TL yatıracak

Emekli Sandığı, SGK ve Bağkur’dan maaş alan kişiler için önemli bir duyuru yapıldı. Maaşı 3500 TL ve üzerinde olan kişilerin hesabına 5 bin TL yatırılacağı açıklandı. Devlet bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan maaş alan emekliler için yapılan duyuruda, maaş miktarlarına göre hesaplarına para yatırılacağı ifade edildi.
SGK emeklilerinin hesabına 5000 TL yatırılacakBankaların emekli promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ederken özel bankalar arasındaki yarışa kamu bankaları da katıldı. Bilindiği üzere Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı zammı yapılmıştı. Zammın ardından özel bankalar peş peşe maaş promosyon kampanyalarını yayınladı.
Emekli Sandığı, SGK ve Bağkur’dan emekli olan milyonlarca kişi maaşını kamu bankalarından alıyor. Geçtiğimiz yıllarda kamu bankaları promosyon ödemelerinde en fazla 750 TL ödüyordu. Ancak özel bankaların kampanya yarışı ve maaşlara yapılan zam nedeniyle kamu bankaları da promosyon tutarlarını güncelledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl taahhüt için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamaya göre hali hazırda emekli maaşını Vakıfbank’tan alan emekliler, taahhüt sürelerini uzatmaları halinde 5 bin liraya kadar ödeme alabilecekler.