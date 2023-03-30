EKONOMİ
30 Mart 2023 - 16:20

SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Kök maaş detayı... 7500, 8000 TL maaş alanların yeni maaşı o olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam geleceğini duyurmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Peki emekli maaşına yeni bir zam yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
30 Mart 2023 - 16:20
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SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Kök maaş detayı... 7500, 8000 TL maaş alanların yeni maaşı o olacak!
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Emeklilere müjdeli haberler geldi. En düşük emekli maaşları Nisan ayından itibaren 7.500 TL'ye yükseltilecek. Bu zam kök maaş üzerinden hesaplanacak. Meclis'te kabul edilen torba teklif ile emekliler, gaziler, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılacak. Ayrıca geçici işçilere kadro verilmesi de teklife eklenen yeni bir madde oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK!

PARA



Emeklilere bayram ikramiyeleri de artırılacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bin 100 TL ikramiye, Nisan ayından itibaren aylık bağlananlar için 2 bin TL olacak. Bu şekilde, Nisan ayında maaşı bağlanan emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Emekliler için güzel haberlerin yanı sıra, emekli korucular da en düşük 7.500 TL emekli maaşı alacaklar. Bu düzenleme 1 Nisan 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Temmuz ayındaki zam oranları ise henüz belli değil. Ancak, enflasyon verileri ile bağlantılı olarak memur ve emeklilere Temmuz ayında zam yapılacak. Milyonlarca emekli, Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaş alıyorlar.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

PARA

Uygulama ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş zaten 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, 7.500 TL'nin altında olan tüm emekli maaşları, yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminden itibaren 7.500 TL'ye tamamlanacak. Örneğin, şu anda 5.500 TL taban maaşı olan bir emekliye, artık 7.500 TL taban maaşı ödenecek. 6.500 TL taban maaşı olan bir emekliye de 1.000 TL ek ödeme yapılarak toplam maaşı 7.500 TL'ye tamamlanacak. Ancak bu ek ödemeler emeklilerin kök maaşlarını değiştirmeyecek, sadece emekli maaşlarının en düşük seviyeye çıkarılmasını sağlayacak.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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