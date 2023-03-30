SSK, Bağkur emeklileri dikkat! Kök maaş detayı... 7500, 8000 TL maaş alanların yeni maaşı o olacak!

Emeklilere müjdeli haberler geldi. En düşük emekli maaşları Nisan ayından itibaren 7.500 TL'ye yükseltilecek. Bu zam kök maaş üzerinden hesaplanacak. Meclis'te kabul edilen torba teklif ile emekliler, gaziler, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılacak. Ayrıca geçici işçilere kadro verilmesi de teklife eklenen yeni bir madde oldu.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK!
Emeklilere bayram ikramiyeleri de artırılacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bin 100 TL ikramiye, Nisan ayından itibaren aylık bağlananlar için 2 bin TL olacak. Bu şekilde, Nisan ayında maaşı bağlanan emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler. Emekliler için güzel haberlerin yanı sıra, emekli korucular da en düşük 7.500 TL emekli maaşı alacaklar. Bu düzenleme 1 Nisan 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek. Temmuz ayındaki zam oranları ise henüz belli değil. Ancak, enflasyon verileri ile bağlantılı olarak memur ve emeklilere Temmuz ayında zam yapılacak. Milyonlarca emekli, Ocak ve Temmuz aylarında zamlı maaş alıyorlar.