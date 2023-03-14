Finans
14 Mart 2023 - 15:45

SSK, Bağkur emeklileri hemen baksın! Tek seferlik 20.000 TL nakit parayı böyle alabilirsiniz!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler devam ederken emekliye yeni ödeme imkanı sunulduğu bilgisi verildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 20 bin TL ödeme için son gün uyarıları yapıldı. işte, emeklilere yapılacak ödemelere ilişkin detaylar...

Finans
14 Mart 2023 - 15:45
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SSK, Bağkur emeklileri hemen baksın! Tek seferlik 20.000 TL nakit parayı böyle alabilirsiniz!


SSK, Bağkur memur emeklisi olan tüm vatandaşların cepleri bu haberle beraber parayla dolacak. Emekli olanların başvuru yapmalarıyla beraber anında ödemeler hesaplarında yerini alacak. Emekli maaşı alan kişiler maaşlarının üzerine nakit destek alabileceği gibi yeni kampanyaları da beraberinde duyurdu. Emeklilere verilecek 20 bin TL nakit destek için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

emeklilere 20 bin TL ödeme

EMEKLİ MAAŞLARINA EK 20 BİN TL ÖDEME



Emeklilere verilecek olan ödemelere karşılık olarak 20 bin TL imkanı haberi duyurulurken bu doğrultuda hesaplara ödemelerin yatırılacağı bilgisi paylaşıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşını alanlara bu kampanyaya katılabilir. 20 bin TL için 36 ay vade imkanı sağlanırken emekli ihtiyaç kredisi kampanyası için bankalara gidilerek başvuruda bulunabileceği gibi aynı şekilde online olarak müracaat başladı.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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