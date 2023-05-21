SSK, BAĞKUR emeklisine çiftte müjde! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara peş peşe artış! Maaşlara refah zammı













ARTIŞTAN EYT'LİLER DE FAYDALANACAK





Seçimlerin ardından, milyonlarca emekli ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için seyyanen artış yasası hayata geçirilecek. Bu yeni yasa, emekli maaşlarının belirlenmesinde üç farklı kademeyi öngörerek artışlar sağlayacak. Temmuz ayında, emekliler hem enflasyon oranı hem de refah payı artışıyla karşılaşacak. Emekli maaşları, Temmuz ayında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranına göre artış gösterecektir.Buna ek olarak, emeklilere refah payı da verilecektir. Son 4 aylık enflasyon oranının %15.22 olduğu göz önüne alındığında, 6 aylık enflasyon oranının %20'nin üzerinde olması beklenmektedir. Bu sayede, milyonlarca emeklinin maaşları daha iyi bir seviyeye yükseleceği öngörülmektedir. Yeni düzenleme ile birlikte, emekli maaşları kademelere göre değerlendirilecektir. Bu kademeler, emekli maaşlarının belirli aralıklarda gruplandırılmasını sağlayacak ve her kademede farklı oranlarda artışlar gerçekleştirilecektir.Emeklilerin zam oranının, refah payı ile birlikte %30-35 aralığında olması bekleniyor. Bu zam oranı, enflasyon artışı ve refah payı artışlarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da faydalanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapmış olan tüm EYT'ler, Temmuz ayında yapılan artışları maaşlarında doğrudan görecektir. Temmuz ayından sonra başvuruda bulunan EYT'lerin maaş hesaplamalarında ise 2023 yılı enflasyon oranları dikkate alınacaktır. Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon artışı ve refah payının yanı sıra, emekliler için iki ayrı seyyanen artış daha mevcuttur. İlk seyyanen artış, Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirilmiş ve en düşük emekli maaşı 5.500 Türk Lirası'ndan 7.500 Türk Lirası'na yükseltilmiştir. Bu artıştan 7.500 Türk Lirası'nın altında maaş alan tüm EYT'ler de faydalanmıştır. EYT'lere bağlanan en düşük maaş, 7.500 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. İkinci artış ise seçimlerden sonra gerçekleştirilecektir. 7.500 Türk Lirası'nın üzerinde maaş alan tüm emekliler ve EYT'ler için seyyanen artışlar yapılacaktır. Seçimlerden sonra Meclis'e sunulacak yasal düzenleme, seyyanen artışın kademeli olarak gerçekleşmesini planlamaktadır. Buna göre, 7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 Türk Lirası arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 Türk Lirası'nın üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artışlar yapılacaktır