SSK, Bağkur emeklisini bayram ettirecek! 2'li formülle dev ek zam geliyor: 1999-2000-2001 yıllarına dikkat!













Son dönemde enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi, milyonlarca emeklinin ve çalışanın zam oranları hakkında endişelenmesine neden oluyor. Bu bağlamda, SSK Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarıyla ilgili meraklı bekleyişi sürüyor. 3 Temmuz 2023'te açıklanacak olan zam oranı, mart ayı enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında ne kadar zam alacakları konusunda sabırsızlanıyorlar.. Bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyon oranları da zam oranlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Mart ayı enflasyon verisi ile birlikte, 2023 yılının ilk üç ayı için oluşan enflasyon oranı da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilk üç aylık enflasyon oranı yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve Emekli Sandığı emeklilerini de ilgilendiriyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, o dönemdeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Hükümet son dönemde, refah payı adı altında ek bir artış sağlıyor. Ocak ayında yüzde 15 civarında olan enflasyon artışına, 15 puanlık refah payı eklenerek, tüm emekliler için yüzde 30 artış sağlanmıştı. Ancak refah payı olmadan hesaplandığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 12.52 olarak belirlenmişti. Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon oranı da eklenecek. Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, toplu sözleşmede belirlenen oran kadar zam alıyorlar. Bu oranın üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon oranı da memurlara ve memur emeklilerine fark olarak ödeniyor. Refah payı uygulaması da bu kesimi kapsıyor. Refah payı olmadan yapılan hesaplama sonucunda, yüzde 4.52 oranında enflasyon farkı ortaya çıkıyor. Tüm bu veriler, emeklilerin ve çalışanların zam oranları hakkında tahminlerde bulunmalarına yardımcı oluyor.