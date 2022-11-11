EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 12:54

SSK, Bağkur, memur emeklileri! Ocak öncesi 2023 zamlı maaşları açıklandı

Ocak ayı öncesi refah payı, enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre emekli maaş zamları belirlendi. 4A 4B 4C emeklileri Ocak 2023'te ne kadar maaş alacak sorusu yanıtladı.

EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 12:54
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SSK, Bağkur, memur emeklileri! Ocak öncesi 2023 zamlı maaşları açıklandı


Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı için nefeslerini tuttu. Ekim ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci 6 ayında yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak.

Ocak ayı yaklaşırken 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve zam sonrasında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Enflasyon farkı, refah payı, toplu sözleşme zammı!



Milyonlarca emekli ve memur için Ocak ayı zammı gelmek üzere. Zam oranı henüz netleşmezken belirlenecek orana bir de 5 ya da 10 puan refah payı eklenmesi gündeme geldi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 65 ila yüzde 73 aralığında bulunuyor. İlk tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına yüzde 15,91, memur ve memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 17 oranında zam yapılacak.

Emekli

Gündeme gelen refah payının eklenmesi durumunda ise 4A ve 4B emeklilerinin zammı yüzde 20.91 – 25.91 aralığına, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 22.41 – 27.83 oranlarına çıkacak.

Beklentilere göre 2022 yıl sonu enflasyonunun yüzde 73.12 olması halinde ise SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.61, memur ve emeklilerinin ise yüzde 22.75 olacak. Buna birde refah payı eklendiğinde emekli maaşlarının zam oranı yüzde 31.61’lere, memur ve emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 34’lere yükselecek.

4A, 4B, 4C emeklilerinin olası 2023 zamlı maaşları!

4A SSK (2000 öncesi) emeklilerinin şu anki maaşları 4 bin 687 TL. Beklentilere göre yüzde 21.61 oranında zam yapılırsa maaşları 5 bin 699 liraya, yüzde 31.61 oranında zamlanırsa 6 bin 168 lira olacak.

4A SSK (2000 sonrası) emeklilerinin mevcut maaşları 2 bin 905 lira. 2023’te maaşlarına yüzde 21.61 oranında zam yapılırsa 3 bin 533 lira, yüzde 31.61 oranı uygulanırsa 3 bin 824 lira maaş alacaklar.

4B Bağkur tarım emeklisi maaşı şu an 3 bin 335 lira. Yüzde 21.61 zamlı maaşları 4 bin 56 lira, yüzde 31.61 zamlı maaşları ise 4 bin 289 lira olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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