EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 14:15

SSK, BAĞKUR, memur emeklisi zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyeleri Nisan'da hesaplara zamlı yatacak... Geri sayımın başladı

Emeklilerin yüzünü güldüren haber geldi. Bayram ikramiyesi zammı bekleyen emeklilerin yüzleri gülmeye başlarken Nisan ayında hesaplara yatırılacak rakamlar belli oldu. SSK, Emekli sandığı ve BAĞKUR emeklilerine zamlı ikramiye ödemeleri yapılacak.

EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 14:15
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SSK, BAĞKUR, memur emeklisi zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyeleri Nisan’da hesaplara zamlı yatacak... Geri sayımın başladı


Emeklilere yeni yıla iyi haberler alarak başlarken ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla maaşlara yüzde 30 oranında zam yapıldığı bilgisi verildi. Bunun üzerine milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri yatırılmayı beklerken süre azaldı. Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? 2023 bayram ikramiyelerine ilişkin detaylar...

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırmalar başladı. Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyeleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene 1100 TL olarak hesaplara yatırılan ödemeler yeni yılda da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.



Bu sene bayram ikramiyelerinin maaşlarla doğru orantılı olacak şekilde artış göstermesiyle beraber 2500-3000 TL aralığında olması ön görülüyor.

emekli ikramiyesi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplanacak sorusuna çok geçmeden yanıt geldi. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken nisan ayında idrak edecek olan bayram için ikramiyelerin aynı ay içerisinde hesaplarda olması bekleniyor. SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ikramiyeler Nisan aynı 3. haftasında yatırılacak.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN FAYDALANACAK MI?

EYT konusunda meraklar günden güne artarken emekli olacak kişilerin ikramiyelerden yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu oldu. EYT görüşmeleri ertelenmesi üzerine Mart ayında EYT yasasının çıkmasıyla beraber EYT'lilerde Nisan ayında ikramiyelerden faydalanabilecek. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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