SSK, BAĞKUR, memur emeklisi zil takıp oynayacak! Bayram ikramiyeleri Nisan’da hesaplara zamlı yatacak... Geri sayımın başladı

Emeklilere yeni yıla iyi haberler alarak başlarken ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla maaşlara yüzde 30 oranında zam yapıldığı bilgisi verildi. Bunun üzerine milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri yatırılmayı beklerken süre azaldı. Emekli ikramiyelerine zam geldi mi? 2023 bayram ikramiyelerine ilişkin detaylar...
2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİEmekli ikramiyeleri ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla araştırmalar başladı. Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyeleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene 1100 TL olarak hesaplara yatırılan ödemeler yeni yılda da aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.
Bu sene bayram ikramiyelerinin maaşlarla doğru orantılı olacak şekilde artış göstermesiyle beraber 2500-3000 TL aralığında olması ön görülüyor.