EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 18:30

SSK emeklileri dikkat! Maaş ve ikramiyeleri bugün çekmeye gitmeyin: Duyuru yapıldı! Ödeme tarihleri değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden son dakika duyurusunda bulundu. Paylaşımda, SSK emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılmaya başladığı bilgisi verildi. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 18:30
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SSK emeklileri dikkat! Maaş ve ikramiyeleri bugün çekmeye gitmeyin: Duyuru yapıldı! Ödeme tarihleri değişti
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Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin SSK kapsamında alacakları maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemelerine başladığını duyurdu. Ancak ödemeler aynı gün yapılmayacak ve herkesin ödeme gününe göre farklılık gösterecek.

ÖDEMELERİN TARİHİ BELLİ OLDU!

ödeme



SGK, SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımızın Nisan ayı aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyelerini ödemeye başladı. Ancak tüm ödemeler bugün yapılmayacak ve ödeme gününe göre farklılık gösterecek. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 17-20 Nisan ödeme günleri olanlar 14 Nisan'da, 21-23 Nisan ödeme günleri olanlar 15 Nisan'da, 24-26 Nisan ödeme günleri olanlar ise 16 Nisan'da ödemelerini alabilecekler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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