SSK'lı Bağkur'lu emekli zil takıp oyanayacak! Hizmet dökümüzü kontrol edin: Maaşınıza 1300 TL anında zam alabilirsiniz













İNTİBAK YASASI KAPSAMINDA EMEKLİYE ZAM

İNTİBAK YASASI NEDİR?

Emeklilerin refahını artırmaya yönelik seçim öncesi çalışmalara devam ediliyor.Asgari emekli maaşı 5.500 Türk Lirasına yükseltildikten sonra emekli maaşlarına bir zam daha yapılacak.2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olan vatandaşlar arasındaki gelir farklarının giderilmesi için çalışma yapılıyor.Bu eşitsizliği gidermek için emekli maaşlarına 300 Türk Lirası zam yapılması planlanıyor. İntibak Kanunu onaylanırsa maaş eşitlemesi ile birlikte emekli maaşlarına 300 Türk Lirası zam yapılacak.Milyonlarca emeklinin merakla beklediği İntibak Kanunu 2000-2008 yılları arasında emekli olanları da kapsıyor. İntibak kanunu, eşit katkı paylarına rağmen emekli olunan yıla göre alınan aylıkların düşük seviyede kalmasını ifade ediyor. Örneğin, ortalama katkı payı 5 bin olan ve 1999'dan önce emekli olan bir kişi yaklaşık 4 bin Türk Lirası (tahmini) maaş alırken, ortalama katkı payı 5 bin olan ve 2000'den sonra emekli olan bir kişi yaklaşık 2 bin 500 Türk Lirası maaş alacaktır. Bu durum 2008'den sonra emekli olanların maaşlarında düşüşe neden olmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre İntibak Yasası çıkarsa milyonlarca kişi yararlanabilecek.