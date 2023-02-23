SSK'lı Bağkur'lu emekliye intibak zammı müjdesi! O tarih işaret edildi... 1300 TL ek ödeme maaş hesaplarına yatacak!

Emekli maaşları ile ilgili vatandaşların intibak yasası araştırmaları devam ediyor. Peki intibak yasası kapsamında ne kadar ek ödeme yapılacak? Kimler ödemeden faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEMETürkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün tarafından yapılan açıklamalara göre 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların gelirlerinin eşitlenmesi için Erdoğan'a talepte bulunduğu öğrenilmişti. SSK ve Bağ Kur emeklisi olan vatandaşların Ocak ayında yüzde 30 zam almasıyla birlikte ilk araştırdıkları konu da intibak yasası oldu. 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşlar için intibak yasasının önemli olduğu biliniyor.
2000 senesi sonrasında emekli olan vatandaşlar daha önce emekli olanlardan daha düşük maaş alıyor ve bu sebeple intibak yasası önem taşıyor. İntibak yasasının onaylanmasıyla birlikte emekli maaşlarında 1.300 TL fark yaşanması bekleniyor. Konu ile ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da Mart ayından itibaren intibak yasası ödemelerinin emekli maaşlarına yansıması bekleniyor. İntibak yasasının bu kadar önemli olmasının en önemli sebebi de emekli vatandaşlar arasındaki gelir eşitsizliğin giderilmesi olarak biliniyor. 2023 senesi için intibak yasası hesaplandığı zaman emekli maaşlarında 1.300 TL fark olması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği tarafından iletilen talep doğrultusunda seçim öncesinde intibak yasasının hayata geçmesi bekleniyor. EYT ile emekli olmaya hak kazanan birçok vatandaşın yüzünü güldürecek ek ödemeler merakla bekleniyor.