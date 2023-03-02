GÜNDEM
02 Mart 2023 - 20:45

SSK sigortalı olanlar aman dikkat! Bu işlemi yapmayanların emekliliği yanacak!

Milyonlarca SSK'lı çalışanı yakından ilgilendiren uyarı geldi. EYt yasası çıkmadan önce bunu yapmayanlar emekli olamayacak. 1 hafta içerisinde elinizi çabuk tutun yoksa EYT'den faydalanamazsınız.

GÜNDEM
02 Mart 2023 - 20:45
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SSK sigortalı olanlar aman dikkat! Bu işlemi yapmayanların emekliliği yanacak!


Her çalışanın hayali olan emeklilik için gündemde EYT yasası yer alırken milyonlarca kişi harekete geçti. EYT'de kademeli olarak prim gündeme gelirken milyonlarca kişiye Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken açıklama geldi. SSK'lı çalışanlar bunu yapmazsa emekli olamaz. Meclis'de gündeme gelen EYT yasası için son düzlüğe gelindi.

7 Şubat 2023 tarihinde görüşmelerin yapılması beklenirken EYT yasası yaşanan deprem felaketinden ötürü ileri tarihe aktarıldı. TBMM çalışmaları bugün tekrardan başlarken gündemde yer alan ilk konu EYT için grup toplantısının tarihi ve saati açıklandı. Mecliste 15.00 itibariyle görüşmelerin yapılacağı bilgisi verildi. Sosyal Güvenlik uzmanı EYT'lileri uyarırken elinizi çabuk tutun ifadeleri kullanıldı.



eyt yasasında başvuru

EYT GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Milyonlarca kişinin merak ve heyecanla beklediği EYT yasası için bugün itibariyle mecliste görüşmelerin başladığı bilgisi verildi. EYT teklifi ile açılış yapılırken uzman isim Özgür Erdursun emekli olacak vatandaşlar için zamanın daraldığına vurgu yaparken istifa konusuna değindi.

EYT'DEN EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

EYT yasasında yapılacak değişiklikler meclis gündeminde gelirken Erdursun, sosyal medya hesabından milyonlarca EYT'liyi yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. SSK'lı çalışanlar EYT'nin yasalaşmasıyla emeklilik için başvuruda bulunamayacağının altını çizerken yasalaşmadan önce vatandaşların harekete geçmesi gerektiğini belirtirken EYT'den yararlanabileceklerin öncelikle istifa ederek başvuruda bulunması gerektiğinin altı çizildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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