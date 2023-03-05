Finans
05 Mart 2023 - 13:15

SSK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat! Bunu yapanlar 3.500 TL daha fazla maaş alacak!

Emeklileri yakından ilgilendiren müjde geldi. 3.500 TL fazladan maaş alacağınıza yönelik karar verilmesiyle beraber 13 milyon emekli araştırmalarına başladı. Emeklilere tek seferlik verilecek olan 3.500 TL fazla ödeme için tüm şartlar haberimizde.

Finans
05 Mart 2023 - 13:15
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SSK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat! Bunu yapanlar 3.500 TL daha fazla maaş alacak!
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SGK ve Vakıflar Bankası arasında yapılan anlaşmayla beraber emeklilere fırsatlar sunulmaya başladı. Yapılan protokol kapsamı içerisinde sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan aylık ödemeler emeklilere sunulan ikramiyelerin SGK üzerinden başladığı haberi verildi. 3 yıl maaş alma sözü veren herkese 3.500 TL ödeme yapılacak. Başvuruda bulunan her emekliye mart ayında maaşlarına artı 3.500 TL ekleme yapılacak.

KAMPANYA DETAYLARI

Vakıfbank müşterisi olmayanların promosyon ödemesinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin meraklar gün geçtikçe artarken yanıt gecikmeden geldi. Vakıfbank aracılığıyla maaşını almayanlar faydalanamaz kararı çıktı. Emekli maaşını 3 yıl taahhüd ile Vakıfbankasına taşıyanlar 3.500 TL ödemeden yararlanabilir. Vakıfbank mobil bankacılık uygulaması ya da e devlet üzerinden anında taşıma işlemini yapabilirsiniz.



vakıfbank promosyon rakamları

VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ

3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL,

3.500 - 7.499 TL arasında olan emekli maaşlarına 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL aralığında bulunan emekli maaşlarına 4.500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ödenecek promosyon ödemesi ise 5 bin TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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