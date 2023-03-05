SGK ve Vakıflar Bankası arasında yapılan anlaşmayla beraber emeklilere fırsatlar sunulmaya başladı. Yapılan protokol kapsamı içerisinde sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan aylık ödemeler emeklilere sunulan ikramiyelerin SGK üzerinden başladığı haberi verildi. 3 yıl maaş alma sözü veren herkese 3.500 TL ödeme yapılacak. Başvuruda bulunan her emekliye mart ayında maaşlarına artı 3.500 TL ekleme yapılacak.
Finans
05 Mart 2023 - 13:15
SSK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat! Bunu yapanlar 3.500 TL daha fazla maaş alacak!
Emeklileri yakından ilgilendiren müjde geldi. 3.500 TL fazladan maaş alacağınıza yönelik karar verilmesiyle beraber 13 milyon emekli araştırmalarına başladı. Emeklilere tek seferlik verilecek olan 3.500 TL fazla ödeme için tüm şartlar haberimizde.
Finans
05 Mart 2023 - 13:15