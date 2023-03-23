SSK ve Bağkur emeklileri bakmadan geçmesin! En düşük emekli maaşına ara zam geliyor: Cepleri ferahlatan rakam duyuruldu







EMEKLİ ARA ZAMLARI NETLEŞİYOR







Son dönemlerde ekonomik anlamda zorlanmaya devam eden vatandaşlar ara zamların ne zaman olacağını ve miktarlarını merakla araştırıyor. Peki emeklilerin zamları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşlar ara zamlarla birlikte yapılacak maaş tutarlarını araştırmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre senenin ilk üç ayı kapsamında yapılacak ara zam tutarları da belli oldu. Ocak ayında vatandaşın maaşına yüzde 30 zam yapıldı.Vatandaş ise merakla Temmuz ayında yapılması beklenen ara zamları araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri yüzde 55 olarak belirlendi ve aylık olarak enflasyon oranı yüzde 3 olarak tespit edildi. Bu şekilde Temmuz zamları da yavaş yavaş netleşiyor. Güncel olarak bu oranlara bakıldığında Bağ Kur emeklisi esnaf emeklinin en düşük maaşı 6 bin TL olacak. 2000 senesinden önce SSK emeklisi olan vatandaşların en düşük maaşı 6 bin 700 TL, en düşük emekli maaşı ise 6 bin 50 TL olarak belirlenecek. Temmuz ayına kadar ortaya çıkacak enflasyon oranları maaş zamlarını daha da yükseltecek.