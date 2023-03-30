SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! 7500 TL maaş için kritik tarih verildi: ATM'ye giden şaşkına dönecek!

Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren son gelişmeyle birlikte, en düşük maaş tutarı olan 7.500 TL'nin açıklanmasının ardından, 4A ve 4B kapsamındaki vatandaşlarımıza ödeme yapılacak tarih kesin olarak açıklandı. Artık emekli vatandaşlarımız, ödeme alacakları tarihi önceden bilebilecekler. Detaylar için yazımızı okumaya devam edin.
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Emekli vatandaşlarımızın en düşük maaş tutarı olan 5.500 TL'nin artık yeterli gelmemesi, durumun ciddiyetini gösteriyordu. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşlarında artış olacağı duyuruldu. Ancak bu artışın ne zaman ödeneceği merak konusuydu. Son gelen bilgilere göre, zamlı maaşlar Nisan ayı içerisinde ödenecek.
NİSAN AYINDA HESAPLARA YATACAK
Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu müjdeli habere rağmen emekli vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan biri de, zamlı maaşların ne zaman ödeneceği oldu. Son gelen bilgilere göre, emekli vatandaşlarımızın zamlı alacakları ilk maaş Nisan ayı içerisinde hesaplarına yatırılacak.