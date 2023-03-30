SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! 7500 TL maaş için kritik tarih verildi: ATM'ye giden şaşkına dönecek!

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NİSAN AYINDA HESAPLARA YATACAK

TARİHLER NET OLARAK PAYLAŞILDI

Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren son gelişmeyle birlikte, en düşük maaş tutarı olan 7.500 TL'nin açıklanmasının ardından, 4A ve 4B kapsamındaki vatandaşlarımıza ödeme yapılacak tarih kesin olarak açıklandı. Artık emekli vatandaşlarımız, ödeme alacakları tarihi önceden bilebilecekler. Detaylar için yazımızı okumaya devam edin.Emekli vatandaşlarımızın en düşük maaş tutarı olan 5.500 TL'nin artık yeterli gelmemesi, durumun ciddiyetini gösteriyordu. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşlarında artış olacağı duyuruldu. Ancak bu artışın ne zaman ödeneceği merak konusuydu. Son gelen bilgilere göre, zamlı maaşlar Nisan ayı içerisinde ödenecek.Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla en düşük emekli maaşının 7.500 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu müjdeli habere rağmen emekli vatandaşlarımızın merak ettiği konulardan biri de, zamlı maaşların ne zaman ödeneceği oldu. Son gelen bilgilere göre, emekli vatandaşlarımızın zamlı alacakları ilk maaş Nisan ayı içerisinde hesaplarına yatırılacak.Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği ödeme tarihleri sonunda açıklandı. SSK 4A emekli maaşları tahsis numarasına göre ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Nisan'da, 7 olanlar 18 Nisan'da, 5 olanlar 19 Nisan'da, 3 olanlar 20 Nisan'da, 1 olanlar ise 21 Nisan'da maaşlarını alacaklar. Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar 22 Nisan'da, 6 olanlar 23 Nisan'da, 4 olanlar 24 Nisan'da, 2 olanlar 25 Nisan'da, 0 olanlar ise 26 Nisan'da ödeme alacaklar. Bağ-Kur 4B emekli maaşları ise tahsis numarasına göre ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25 Nisan'da, 3 ve 1 olanlar 26 Nisan'da, 8, 6 ve 4 olanlar 27 Nisan'da, 2 ve 0 olanlar ise 28 Nisan'da maaşlarını alacaklar. Detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edin.